بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء...

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء، في رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ العام 2015، في عهد الرئيس باراك أوباما.
وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن اليوم الخميس: «سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا»، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته، حسب وكالة «فرانس برس».
على خطى أوباما؟
وفي 24 يوليو من العام 2015، قام أوباما بآخر زيارة لرئيس أميركي إلى أفريقيا، حيث زار في البداية كينيا ثم أثيوبيا. في رحلة ركزت على مبادرات أمنية واقتصادية مع سعي أوباما وقتها لترسيخ التواجد الأميركي في القارة الإفريقية.
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