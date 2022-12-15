  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 07:26 مساء
بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء، في رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ العام 2015، في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن اليوم الخميس: «سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا»، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته، حسب وكالة «فرانس برس».

على خطى أوباما؟
وفي 24 يوليو من العام 2015، قام أوباما بآخر زيارة لرئيس أميركي إلى أفريقيا، حيث زار في البداية كينيا ثم أثيوبيا. في رحلة ركزت على مبادرات أمنية واقتصادية مع سعي أوباما وقتها لترسيخ التواجد الأميركي في القارة الإفريقية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»

ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»
المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)

المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء

الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني

القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ ...
عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل

منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا

بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد

كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد
أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية

أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية
مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي

«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي
المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان: اقترحت على بوتين تأسيس آلية مع سورية لتسريع المسار الدبلوماسي
إردوغان: اقترحت على بوتين تأسيس آلية مع سورية لتسريع المسار ...
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء ...
«فرانس برس»: الجندي الأيرلندي قتل في جنوب لبنان بعد إطلاق 7 طلقات
«فرانس برس»: الجندي الأيرلندي قتل في جنوب لبنان بعد إطلاق 7 طلقات
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: إجراء أميركي
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: إجراء...
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام ......
المزيد
بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين
بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين...
بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء
بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء...
الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل «مبادرة البحر الأسود»
الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل ......
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس...
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: إجراء أميركي
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط