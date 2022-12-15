بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء، في رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ العام 2015، في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن اليوم الخميس: «سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا»، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته، حسب وكالة «فرانس برس».