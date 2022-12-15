القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

تنعقد في الولايات المتحدة التي لطالما اتهمت بإهمال أفريقيا منذ الثلاثاء الماضي، قمة تضم العشرات من القادة الأفارقة، تهدف إلى استعادة النفوذ في القارة خصوصًا في مواجهة المنافسة الصينية.

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى استعادة النفوذ في القارة السمراء، في وقت حذر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، القادة الأفارقة من أن نفوذ الصين وروسيا «يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار»، وفق تقرير نشرته وكالة «فرانس برس».

وفي مسعاها لاستمالة شركاء أفارقة مترددين في بعض الأحيان، تعهدت الولايات المتحدة «تخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى ثلاث سنوات»، حسب البيت الأبيض، وقال المستشار الرئاسي، جايك سوليفان، للصحفيين إن هذه الأموال، ستخصص للصحة والاستجابة لتغير المناخ.

منح أميركية بالمليارات للقارة السمراء

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، منح 4 مليارات دولار بحلول العام 2025 للتوظيف وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا، لاستخلاص العبر من أزمة وباء «كوفيد-19».

وتطرقت القمة إلى مسألة استكشاف الفضاء مع توقيع نيجيريا ورواندا اتفاقيات «أرتميس» بدفع من الولايات المتحدة، وهما أول دولتين أفريقيتين تُقدمان على مثل هذه الخطوة.

ويشارك حوالي 50 من القادة والرؤساء الأفارقة، بعضهم يواجه انتقادات شديدة في مجال احترام حقوق الإنسان، في هذه القمة، الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت قبل ثماني سنوات في 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما، وفق الوكالة الفرنسية.

ودعا الرئيس بايدن الذي لم يزر بعد دول أفريقيا جنوب الصحراء منذ بدء ولايته، أمام القمة، إلى تعزيز دور أفريقيا على الساحة الدولية مع مقعد في مجلس الأمن الدولي، وإلى تمثيل الاتحاد الأفريقي رسميًا في قمة مجموعة العشرين.

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أميركا تسعى لشراكة مع أفريقيا ضد النفوذ الصيني

وخلال منتدى نُظم على هامش القمة للجالية الأفريقية في الولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تتلخص بكلمة واحدة هي «شراكة». وقال خلال هذا المنتدى الذي أُقيم في متحف أفريقيا في العاصمة الأميركية، إن كل هذا، «إدراكًا منا أننا لا نستطيع حل أولوياتنا المشتركة بمفردنا».

وكُشف عن استراتيجية «أفريقيا» الجديدة الصيف الماضي مع الإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأميركية في دول أفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الصيني والروسي هناك.

والصين هي أول دائن عالمي للدول الفقيرة والنامية وتستثمر بمبالغ طائلة في القارة الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية.

وإلى جانب الاستثمارات، سيكون تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا أو حتى العلاقات التجارية والحوكمة وكذلك دور المجتمع المدني، محور اللقاء. وتتوقع الدبلوماسية الأميركية أيضًا «مناقشة قوية» حول قانون يعود لسنة ألفين ويتعلق بالنمو في أفريقيا ويربط إزالة الرسوم الجمركية بالتقدم الديمقراطي والذي ينتهي العام 2025.

وستشكل القمة أيضًا مناسبة، على الهامش، لبحث سلسلة نزاعات من إثيوبيا وصولًا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تعهدات باستثمار مليارات الدولارات في أفريقيا

ودعا بايدن في كلمته خلال القمة، الأربعاء، إلى إرساء شراكة طويلة الأمد مع أفريقيا قوامها التجارة والحكم الرشيد، فيما تعهدت شركات أميركية استثمار مليارات الدولارات في القارة التي صارت فيها الصين فاعلًا رئيسيًا.

وتجنب بايدن نطق اسم الصين لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ستتبنى مقاربة مختلفة، وقال إن الولايات المتحدة تسعى إلى «شراكات ليس لإرساء التزام سياسي وتعزيز التبعية، بل لتحفيز النجاح المشترك والفرص»، وأضاف: «عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة، العالم كله ينجح»، وفق وكالة «فرانس برس».

الصين تواجه الولايات المتحدة في أفريقيا

وفي تناقض مع الصين التي تنتهج سياسة عدم التدخل في شؤون البلدان التي تستثمر فيها، شدد بايدن في كلمته أمام ضيوفه أن للحكم الرشيد أثرًا كبيرًا على التجارة، وسلط الرئيس الأميركي الضوء على «القيم الأساسية التي توحد شعوبنا - جميع أفراد شعوبنا، خاصة الشباب: الحرية والفرص والشفافية والحكم الرشيد»، وأضاف أن «التحول الاقتصادي في أفريقيا يعتمد على الحكم الرشيد، وصحة السكان، والطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة».

وأعلن بايدن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للطاقة النظيفة، كما أعلن البيت الأبيض 800 مليون دولار أخرى من التمويل العام والخاص للتنمية الرقمية في أفريقيا.

وتجاوزت الصين في العقد الماضي الولايات المتحدة في الاستثمار في أفريقيا من خلال مشاريع ضخمة للبنية التحتية غالبًا ما يتم تمويلها عبر قروض بلغ مجموعها أكثر من 120 مليار دولار منذ بداية القرن.