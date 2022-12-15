المطارات البريطانية تخفف القيود على نقل السوائل بحلول 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات البريطانية، الخميس، عزمها اعتبارًا من يونيو 2024، تخفيف القيود المفروضة على نقل السوائل في أمتعة المقصورة في الرحلات الجوية، وذلك بفضل تكنولوجيات جديدة تسهل عمليات المراقبة والتفتيش.

وحاليًا، تسمح المطارات الدولية حول العالم للركاب بأن يضعوا داخل حقائب اليد عبوات سائلة تقل سعتها عن 100 ميللي، بشرط أن توضع هذه العبوات داخل أكياس شفافة. أما العبوات التي تزيد سعتها على ذلك فيجب وضعها في الأمتعة المسجلة، كذلك يتعين على المسافرين عبر المطارات إخراج الأجهزة الإلكترونية من حقائبهم، وتتسبب هذه القواعد وعمليات التفتيش التي تستتبعها بطوابير انتظار أمام مراكز التفتيش الأمني في المطارات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة النقل البريطانية في بيان نقلته «فرانس برس»، إنه بموجب مشروع قانون قدمته الحكومة البريطانية، الخميس، سيُرفع الحد الأقصى للسوائل المسموح لركاب الطائرات بنقلها داخل حقائب يدهم إلى لترين، كما لن يتعين عليهم إخراج الأجهزة الإلكترونية من حقائبهم لتفتيشها بشكل منفصل، وأضافت أن تخفيف هذه القيود أصبح ممكنًا من خلال «تركيب تقنيات جديدة في معظم المطارات في المملكة المتحدة».

تقنيات جديدة بالمطارات البريطانية

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الجديدة، التي جرى اختبارها، تستخدم تقنيات تصوير جديدة توفر صورًا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، كما أنها تستخدم خوارزميات للكشف عن أي تهديدات، ونقل البيان عن وزير النقل، مارك هاربر، قوله: «بحلول 2024، ستتمتع المطارات الرئيسية في المملكة المتحدة بأحدث التقنيات الأمنية، ما سيقلل الوقت المستغرق في الانتظار ويحسن تجربة الركاب، والأهم من ذلك، سيكشف التهديدات المحتملة».

والقيود المطبقة حاليًا سارية في العالم أجمع في أعقاب اعتداءات سبتمبر 2001 للحؤول دون استخدام متفجرات سائلة لتفجير طائرات. وفي ديسمبر 2001، حاول متطرف بريطاني يدعى ريتشارد ريد تفجير طائرة «بوينغ 767» تابعة للخطوط الجوية الأميركية أثناء رحلة بين باريس وميامي من خلال إشعاله النار في عبوة ناسفة منزلية الصنع تحتوي على متفجرات بلاستيكية خبأها في نعل حذائه، لكن محاولته فشلت بعد أن شل حركته عدد من الركاب، وفق الوكالة الفرنسية.