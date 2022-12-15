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ماكرون يدافع عن زيارته لقطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 11:32 صباحا
ماكرون يدافع عن زيارته لقطر
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دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، عن قراره زيارة قطر لدعم المنتخب الفرنسي خلال المونديال.

وزار ماكرون قطر، مساء الأربعاء، لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها المنتخب الفرنسي، وسيعود إلى الدوحة، الأحد، لمشاهدة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ماكرون الذي توجه بعد ذلك إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، قوله: «أتحمل بالكامل» مسؤولية زيارة قطر، وأضاف: «دعمتُ قبل أربعة أعوام المنتخب الفرنسي في روسيا، وأنا أدعمه في قطر».

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