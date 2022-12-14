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بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 09:57 مساء
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت وكالة «فرانس برس» بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، اليوم الأربعاء، عن حزمة استثمارات أميركية في القارة الأفريقية، دون أن تحدد قيمتها أو مجالاتها.

ودعا الرئيس الأميركي أمام قادة 49 دولة أفريقية في قمة بواشنطن، إلى إقامة شراكة كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح النجاح للعالم.

وقال بايدن في كلمة ألقاها «عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. العالم كله ينجح».

وأمس الثلاثاء، حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن القادة الأفارقة، من أن الصين وروسيا تلعبان دورًا مزعزعًا للاستقرار في القارة مع تنامي نفوذهما.

وقال أوستن، خلال اجتماع مع عدد من القادة الأفارقة في مستهل القمة الأميركية الأفريقية: «أعتقد أن الجمع بين هذه الأنشطة من جانب هذين البلدين، يستحق المراقبة. وبالتأكيد، أعتقد أن تأثيرهما يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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