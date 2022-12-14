أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت القوات الأميركية بكوريا الجنوبية وحدة قوات فضائية جديدة في الوقت الذي تكثف فيه الدولتان الحليفتان جهودهما لتطوير سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية.

والقوات الفضائية الأميركية في كوريا هي المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية وتضطلع بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام، بحسب «يورو نيوز».

مراسم في قاعدة أوسان الجوية

واستضاف الجنرال بول لاكاميرا قائد القوات الأميركية في كوريا مراسم في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية لتدشين الوحدة الجديدة التي سيقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا مكوليون.

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وجاء التدشين في وقت تسعى فيه سيول وواشنطن لتعزيز التعاون الأمني لردع كوريا الشمالية التي أجرت اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة.

كما أسست القوات الجوية لكوريا الجنوبية وحدتها الفضائية الخاصة هذا الشهر لتعزيز قوتها في هذا المجال وقدراتها على تنفيذ العمليات مع القوات الفضائية الأميركية.