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الأمم المتحدة تخرج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 07:48 مساء
الأمم المتحدة تخرج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع الاحتجاجات
هيئة الأمم المتحدة. (الإنترنت)
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صوتت الأمم المتحدة الأربعاء بالموافقة على إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء.

وصوت 29 عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأييدا لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وصوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت. كانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إنهم «لاحظوا دعماً متزايداً» لطرد إيران.

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وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات. واتهمت طهران الدول الغربية باستغلال المجلس لاستهداف إيران في خطوة «مروعة ومخزية».

حملة قمع ضد الاحتجاجات
وكانت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، قالت في مطلع نوفمبر الماضي، إن واشنطن تتعهد بالعمل مع حلفائها لإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في أعقاب حملة القمع ضد الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد في الأسابيع الأخيرة.

وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ لنظام طهران منذ ثورة العام 1979. مذّاك أجرت السلطات آلاف التوقيفات في إطار حملة قمع ضد ما وصفتها بأنها «أعمال شغب».

11 حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات
وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات. وفي الأسبوع الماضي نفّذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً.

ويقول نشطاء إن 12 متهماً آخرين يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.

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