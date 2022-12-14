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زيلينسكي يناشد المجتمع الدولي مساعدة بلاده على نزع الألغام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 12:36 مساء
زيلينسكي يناشد المجتمع الدولي مساعدة بلاده على نزع الألغام
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، المجتمع الدولي مساعدة بلاده على نزع الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن حقول الموت هذه تغطي مساحة تزيد على مساحة دولة بحجم تونس.

وفي خطاب عبر الفيديو ألقاه أمام البرلمان النيوزيلندي، قال زيلينسكي: «حتى الآن، هناك ما مساحته 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية الملوثة بالألغام أو غيرها من الذخائر غير المنفجرة»، وهذه المساحة هي أكبر قليلًا من دولة مثل تونس وأصغر قليلًا من دولة مثل سورية، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه «ليس هناك من سلام حقيقي لأي طفل يمكن أن يموت بسبب لغم روسي مخفي مضاد للأفراد»، مناشدًا نيوزيلندا التي يتمتع جيشها بخبرة كبيرة في مجال نزع الألغام بأن تقود جهود إزالة الألغام في أوكرانيا وتخفيف العواقب البيئية للنزاع. 

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زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة بيئية»
وحسب زيلينسكي، فإن البحر الأسود وبحر آزوف ملوثان بدورهما بألغام عائمة أودت بحياة «مئات الآلاف من الكائنات الحية التي قضت نتيجة الأعمال الحربية»، واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بارتكاب «إبادة بيئية» في بلاده. 

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، مخاطبة زيلينسكي، «لقد سمعت مناشداتكم للحصول على مزيد الدعم، لا سيما في ما يتعلق بآثار الحرب على المدى الطويل، وخاصة على البيئة»، وأضافت: «نحن معكم عندما تسعون إلى السلام، لكننا سنكون معكم أيضًا عندما تعيدون البناء».

وأرسلت نيوزيلندا حوالي 100 عسكري إلى أوروبا لتدريب عسكريين أوكرانيين، كما أعلنت الأربعاء، عن تقديم مليوني دولار مساعدات إنسانية إضافية لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الشتاء.

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