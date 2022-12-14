لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تنشر تقريرها النهائي في 21 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم الذي شنه قبل عامين أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، على مبنى الكابيتول، أن تقريرها النهائي المنتظر بشدة سينشر في 21 ديمسبر بعد أن تعقد جلسة علنية أخيرة في 19 من الشهر الجاري.

وقال رئيس لجنة التحقيق، بيني طومسون، إنه خلال هذه الجلسة العلنية الأخيرة سيقرر أعضاء اللجنة التي تحقق في الدور الذي أداه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتخاذها، ولم يوضح طومسون من يمكن أن توجه إليه اتهامات في هذه القضية، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي 6 يناير 2021، هاجم الآلاف من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، ومنذ ذاك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصًا، حُكم على حوالي مئة منهم بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة.

ويعود قرار توجيه اتهام لـ ترامب إلى وزير العدل، ميريك غارلاند، الذي عين في منتصف نوفمبر مدعيًا عامًا مكلفًا التحقيق مع ترامب بصورة مستقلة.