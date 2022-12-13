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رويترز: مصادرة1.5‭ ‬ مليون يورو ضمن فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 02:54 مساء
رويترز: مصادرة1.5‭ ‬ مليون يورو ضمن فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
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ذكر مصدر مطلع أن مدعين في بلجيكا صادروا نحو 1.5 مليون يورو (1.58 مليون دولار) ضمن تحقيق فساد يجريه البرلمان الأوروبي ويتعلق بمزاعم عن رشوة قطر، مستضيفة كأس العالم لكرة القدم، أعضاء بالبرلمان الأوروبي للتأثير على صنع القرارات فيه، وفق وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها، بسبب فضيحة فساد يزعم أنها على صلة بقطر. 

 البرلمان الأوروبي أقال نائبة الرئيسة
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتًا مقابل صوت واحد لإقالة كايلي، وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق سراح اثنين، وأصر محامي كايلي على براءتها، وفق وكالة «فرانس برس».

والأحد، أعلنت ميتسولا أنها جردت موقتًا نائبتها اليونانية، إيفا كايلي، من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

وقال ناطق باسم ميتسولا: «في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

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