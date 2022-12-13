منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، اليوم الثلاثاء، إن أوضاع نقص الأمن الغذائي، وسوء التغذية الحاد في الصومال لم تصل إلى حد المجاعة في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022.

وأصدر التقييم «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الذي يضع المعيار العالمي لتحديد شدة الأزمات الغذائية، وجاء في التقييم «الأزمة الأساسية لم تتحسن مع ذلك، بل جرى تفادي مزيد النتائج المروعة بشكل موقت فقط»، وفق وكالة «رويترز».

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وأضاف: «أدت الظروف القاسية التي طال أمدها إلى نزوح جماعي للسكان وحصيلة تراكمية كبيرة للوفيات»، وحذرت منظمات إنسانية على مدى شهور من أن أجزاءً من منطقة خليج الصومال صارت على شفا المجاعة؛ بسبب تأثير الجفاف المستمر منذ عامين، والذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار الحبوب العالمية وحركة التمرد الإسلامية المستمرة منذ فترة طويلة.