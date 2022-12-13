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بسبب تحقيق فساد.. البرلمان الأوروبي يصوت على إنهاء عضوية نائبة الرئيسة الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 12:11 مساء
بسبب تحقيق فساد.. البرلمان الأوروبي يصوت على إنهاء عضوية نائبة الرئيسة الثلاثاء
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قرر زعماء الكتل  السياسية في البرلمان الأوروبي بالإجماع، تجريد إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان من دورها بعد اتهامها مع آخرين بتهم جنائية في تحقيق يتعلق بتلقيهم أموالا وهدايا من قطر.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن هذا القرار سيخضع للتصويت في جلسة للبرلمان بكامل هيئته في وقت لاحق يوم‭ ‬الثلاثاء، وفق ما نقلت عنها وكالة «رويترز».

والأحد، أعلنت ميتسولا أنها جرّدت موقتًا نائبتها اليونانية، إيفا كايلي، من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

تفاصيل فضيحة الفساد
وقال ناطق باسم ميتسولا: «في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها الى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل، بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي، الجمعة، في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية «كبيرة» من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي. 

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ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة لكن مصدرًا قضائيًا مطلعًا على الملف أكد لـ«فرانس برس» أنها قطر، كما كشفت من قبل جريدة «لوسوار» وموقع «كناكا» الإخباري، وصرح مسؤول حكومي قطري لـ«فرانس برس»، السبت، بأن «أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة». 

وكايلي (44 عامًا) مذيعة تليفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدها، وهي تحمل مع 13 نائبًا آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

رئيسة البرلمان الأوروبي تعلق على فضيحة الفساد
والإثنين، اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي أن «الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم»، معربة عن «غضبها الشديد وحزنها» لفضيحة الفساد المرتبطة بقطر والتي اتُهمت على إثرها نائبتها إيفا كايلي.

ووعدت ميتسولا بأنه «لن يكون هناك أي إفلات من العقاب لن يتمّ إخفاء أي شيء»، معلنة فتح تحقيق داخلي للنظر في الوقائع المرتبطة بالبرلمان الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة، حسب «فرانس برس».

بدورها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي «بالخطرة جدًا»، وقالت: «هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد، إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا، هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدًا»، مشيرة إلى أنها سبق أن اقترحت تشكيل «هيئة مستقلة» حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة الفرنسية.

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