الصين «مصدومة» من اعتداء كابل.. وتؤكد رفضها «الإرهاب بكل أشكاله»

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الصين، الثلاثاء، عن «صدمتها» حيال الاعتداء الدامي الذي استهدف فندقًا في كابل يتردد إليه رجال أعمال صينيون، مضيفة أن خمسة من مواطنيها جرحوا.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن «هذا الهجوم الإرهابي بغيض وتشعر الصين بصدمة عميقة، نرفض بحزم الإرهاب بكال أشكاله»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلح الفندق في العاصمة الأفغانية، الإثنين، بينما تحدث شهود عن عدة انفجارات وإطلاق نار. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.

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وقال وانغ: «حسب ما نعرفه، أصيب خمسة مواطنين صينيين بجروح في الهجوم الإرهابي كما قتل عدد من عناصر الجيش والشرطة الأفغان»، وأضاف أن السفارة الصينية في أفغانستان طلبت من الجانب الأفغاني «عدم ادخار أي جهد لإنقاذ الجرحى والتحقيق بشكل معمّق في الحادثة وجلب الإرهابيين إلى العدالة، واتخاذ مزيد الإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين في أفغانستان».

وتصر حركة طالبان على أن الأوضاع الأمنية تحسّنت منذ عادت إلى السلطة في أغسطس العام الماضي، لكن وقعت الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لتنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.

وقال وانغ، إن موظفي السفارة توجهوا إلى موقع الهجوم؛ للمساعدة في جهود الإنقاذ والعلاج، وأضاف أن بكين تقدر بأن قوات الأمن الأفغانية «شاركت بشكل نشط في التعامل مع وإنقاذ المواطنين الصينيين»، لكنه ذكر المواطنين الصينيين بنصيحة وزارة الخارجية بمغادرة أفغانستان في أقرب وقت.