الاشتباكات الحدودية تشعل حرب تصريحات بين الصين والهند

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، الصين، الثلاثاء، بمحاولة «تغيير الوضع القائم بشكل أحادي» عند الحدود المتنازع عليها بين الطرفين في الهيمالايا، فيما أكدت الأخيرة أن الوضع «مستقر» عند الحدود.

وقال الوزير الهندي: «في التاسع من ديسمبر 2022، حاولت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عبر التعدي على خط السيطرة الفعلية في منطقة يانغتسي التابعة لقطاع تاوانغ»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

فيما نقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين قوله: «على حد فهمنا، فإن الوضع الحدودي بين الصين والهند مستقر بالمجمل»، مضيفًا أن الطرفين «حافظا على حوار دون عراقيل بشأن المسألة الحدودية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية».