قتيلان إضافيان في البيرو خلال تظاهرات معارضة للرئيسة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل متظاهران في البيرو، الإثنين، خلال تظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع حصيلة الضحايا خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى أربعة قتلى، وفق ما أعلنت وسيطة الجمهورية إليانا ريفولار.

وقالت ريفولار إنّ أحد القتيلين سقط في أريكيبا (جنوب) ثاني كبرى مدن البلاد، عندما تدخّلت الشرطة لطرد مئات المتظاهرين من المطار، حيث أقاموا على المدرج حواجز أشعلوا فيها النيران، بينما قُتل الثاني خلال مسيرة قمعتها شرطة مكافحة الشغب في تشينشيرو (جنوب شرق) بإقليم أبوريماك، مسقط رأس بولوارتي وحيث قُتل متظاهران الأحد، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وفي رسالة متلفزة ليل الأحد الإثنين، أعلنت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، أنها ستعرض على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى أبريل 2024.