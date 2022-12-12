واشنطن تندد بثاني إعدام لمتظاهر إيراني أوقف خلال الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

ندّدت الولايات المتحدة، الاثنين، بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أن أحكام الإعدام هذه تظهر أن القيادة في الجمهورية الإسلامية تخشى شعبها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين «هذه الأحكام القاسية والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات) تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها».

وفرضت دول غربية عقوبات على إيران، قابلتها طهران اليوم الإثنين بفرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.