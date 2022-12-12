تفتيش مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل على خلفية فضيحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

نفّذت الشرطة البلجيكية الإثنين عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار التحقيق حول شبهات الفساد المرتبطة بقطر للتأثير على قرارات الهيئة الأوروبية، وفق ما أفادت النيابة الفدرالية البلجيكية.

وقال مصدر قضائي إنها عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في إطار هذا التحقيق. وسُجنت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل، بحسب «فرانس برس».

اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الإثنين أن «الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم»، معربةً عن «غضبها الشديد وحزنها» لفضيحة الفساد المرتبطة بقطر والتي اتُهمت على إثرها نائبتها اليونانية إيفا كايلي.

ووعدت ميتسولا بأنه «لن يكون هناك أي إفلات من العقاب لن يتمّ إخفاء أي شيء»، معلنةً فتح «تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان» الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة، بحسب «فرانس برس».

تشكيل «هيئة مستقلة» حول المسائل الأخلاقية

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الإثنين، شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي «بالخطرة جدًا».

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وقالت دير لايين، في تصريح اليوم الإثنين، «هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد، إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا، هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدًا»، مشيرة إلى أنها سبق أن اقترحت تشكيل «هيئة مستقلة» حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «فرانس برس».