رئيسة البرلمان الأوروبي تعلق على فضيحة الفساد التى طالت نائبتها

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الإثنين أن «الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم»، معربةً عن «غضبها الشديد وحزنها» لفضيحة الفساد المرتبطة بقطر والتي اتُهمت على إثرها نائبتها اليونانية إيفا كايلي.

ووعدت ميتسولا بأنه «لن يكون هناك أي إفلات من العقاب لن يتمّ إخفاء أي شيء»، معلنةً فتح «تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان» الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة، بحسب «فرانس برس».

تشكيل «هيئة مستقلة» حول المسائل الأخلاقية

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الإثنين، شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي «بالخطرة جدًا».

- فون دير لايين: شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي خطرة جدا

- أثينا تجمد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي

وقالت دير لايين، في تصريح اليوم الإثنين، «هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد، إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا، هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدًا»، مشيرة إلى أنها سبق أن اقترحت تشكيل «هيئة مستقلة» حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «فرانس برس».



تجميد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي

وأعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية خرالامبوس فورليوتيس، الإثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية.

وأوضح المسؤول أن الإجراء الذي يطال أيضًا المقربين من النائبة الأوروبية التي فصلت عن حزب الاشتراكي اليونانية (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل «الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى».