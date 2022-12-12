السعودية تنفق 1.4 مليار دولار على حوافز الصناعات العسكرية المحلية في 2021 و2022

القاهرة - بوابة الوسط

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، الإثنين إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.

وأضاف أحمد العوهلي أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، بحسب «يورو نيوز».

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وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي».

وقال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية إن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني.