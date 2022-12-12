مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجار استهدف فندقا في كابل

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر هجوم استهدف فندقاً يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابل الإثنين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين، وفق ما ذكرت منظمة «إميرجينسي» غير الحكومية المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه.

وذكرت المنظمة في تغريدة أنها استقبلت «21 جريحًا» وأن «ثلاثة كانوا قد فارقوا الحياة» عند وصولهم إلى المستشفى. دون أن تحدد ما إذا كانوا المهاجمين. وقُتل «ثلاثة مهاجمين» استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة، بحسب الناطق باسم حركة طالبان، بحسب «فرانس برس».

حوادث متكررة منذ سيطرة حركة طالبان

وتشهد أفغانستان حوادث متكررة ما بين انفجارات وإطلاق النيران منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في البلاد قبل أكثر من عام. وغالبا ما يعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عن عمليات التفجير، التي تطال المساجد والمدارس وعناصر حركة طالبان.

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وتولت حركة طالبان الحكم مجددا في أفغانستان في شهر أغسطس 2021 ولم تعترف أي دولة بحركة طالبان حكومة رسمية لأفغانستان، وتواجه الحركة صعوبات في التعامل مع أزمة اقتصادية طاحنة بسبب تنفيذ صارم لعقوبات دولية وقطع المساعدات التنموية.

انفجار في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك

وقُتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24 آخرين في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان، في نوفمبر الماضي، وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنجان، أن جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون.

وفي 5 أكتوبر قتل أربعة أشخاص في كابل، في انفجار وقع في مسجد تابع لوزارة الداخلية. واستهدفت عملية انتحارية في 30 سبتمبر مركزا تعليميا في حي في كابل تسكنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.