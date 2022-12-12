فون دير لايين: شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي خطرة جدا

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي «بالخطرة جدًا».

وقالت دير لايين، في تصريح اليوم الإثنين، «هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد، إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا، هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدًا»، مشيرة إلى أنها سبق واقترحت تشكيل «هيئة مستقلة» حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «فرانس برس».



تجميد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي

وأعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية خرالامبوس فورليوتيس، الإثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية.

وأوضح المسؤول أن الإجراء الذي يطال أيضًا المقربين من النائبة الأوروبية التي فصلت عن حزب الاشتراكي اليونانية (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل «الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى».