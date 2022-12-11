شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب تساقط الثلج وتكوّن الجليد في اضطرابات بأجزاء من المملكة المتحدة خلال ليل السبت-الأحد، وسط توقعات باستمرار الطقس البارد هذا الأسبوع، وتساقط الثلوج مجددًا في أجزاء من شرق وجنوب شرق إنجلترا، وكذلك اسكتلندا.

وألغيت ما لا يقل عن 30 رحلة جوية من مطار هيثرو صباح الأحد حيث غطى الضباب المتجمد لندن، ومن المحتمل أن يتسبب الثلج والجليد في مزيد من المشاكل للمسافرين في ساعة الذروة يوم غد الإثنين، بحسب «يورو نيوز».

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وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أصفر للثلوج والجليد في معظم أنحاء إسكتلندا، وكذلك لندن وجنوب غرب إنجلترا حتى صباح يوم الغد. وقالت إيلي ويلسون، خبيرة الأرصاد الجوية إن موجة البرد والصقيع ستستمر خلال الأسبوع المقبل مع درجات حرارة متدنية جدًا، حتى في النهار. وأضافت «كان الثلج اليوم الأحد أكثر قليلًا مما كنا نتوقع».

واستيقظت ستوكهولم، على عاصفة ثلجية، صباح الجمعة، فيما تعاني فرنسا وألمانيا من موجة برد قارسة ومن المرجح أن تشهد مناطق في بريطانيا تساقطًا للثلوج.

وبحسب مراكز الأرصاد الجوية في القارة الأوروبية، ستستمر عاصفة البرد لأسابيع مقبلة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، ما سيشكل اختبارًا لإمدادات الطاقة المضطربة بفعل الحرب في أوكرانيا، وصباح السبت، استيقظت جمهورية التشيك وغيرها من مناطق في بلدان أوروبا الوسطى على عاصفة ثلجية ضخمة.