  • Alwasat News
Atwasat

حاكم خيرسون: مقتل شخصين في قصف روسي استهدف جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 06:38 مساء
حاكم خيرسون: مقتل شخصين في قصف روسي استهدف جنوب أوكرانيا
قصف صاروخي في خيرسون. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في قصف روسي استهدف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش الأحد.

واستعادت القوات الأوكرانية في نوفمبر السيطرة على مدينة خيرسون خلال هجوم مضاد أدى إلى انسحاب القوات الروسية التي عبرت إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بحسب «فرانس برس».

  قصف مستشفى ولادة ومقهى
وقال الحاكم في حسابه على تلغرام إن العدو هاجم مجددا أحياء خيرسون السكنية، مشيرا إلى أن الجيش الروسي قصف مستشفى ولادة ومقهى ومبنى سكنيًا.

وأضاف أن شخصين قتلا الليلة الماضية جراء القصف الروسي في المنطقة، موضحا أنه جرت إعادة الكهرباء إلى حوالي 90% من المدينة وضواحيها. وتابع إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة في 45 ضربة استهدفت المنطقة بالمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون.

-  15 قتيلا في القصف الروسي على خيرسون
-  4 قتلى في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

قبل انسحابها في نوفمبر، دمرت القوات الروسية البنى التحتية للخدمات العامة في المدينة وقصفت منذ ذلك الحين خيرسون عدة مرات. وفي مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، استمر الانقطاع الطارىء للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة روسية كما أعلن سيرغي براتشوك الناطق باسم الإدارة المحلية الأحد.

انقطاع إمدادات المياه
وقالت السلطات أيضا إن انقطاع إمدادات المياه حدث بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة.

والأحد، قال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارتشينكو إن التيار الكهربائي يعود تدريجيًا إلى أوديسا وإن 300 ألف شخص محرومون من التيار الكهربائي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن أكثر من 1.5 مليون شخص كانوا دون كهرباء في منطقة أوديسا بعد الضربات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية. كانت أوديسا وجهة لقضاء العطلات بالنسبة للعديد من الأوكرانيين والروس قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا: يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا غطاء لإعادة تسلح روسي
بريطانيا: يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا غطاء لإعادة تسلح ...
مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى أسلحتها
مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى أسلحتها
ثوران بركان فويغو في غواتيمالا
ثوران بركان فويغو في غواتيمالا
بريطانيا تشكك في الأرقام المخصصة للإنفاق الدفاعي الروسي لعام 2023
بريطانيا تشكك في الأرقام المخصصة للإنفاق الدفاعي الروسي لعام 2023
أردوغان يطلب من الرئيس الروسي «تطهير» شمال سورية من القوات الكردية
أردوغان يطلب من الرئيس الروسي «تطهير» شمال سورية من القوات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»...
المزيد
حاكم خيرسون: مقتل شخصين في قصف روسي استهدف جنوب أوكرانيا
حاكم خيرسون: مقتل شخصين في قصف روسي استهدف جنوب أوكرانيا...
فرق الإنقاذ تفقد الأمل في العثور على ناجين في انفجار جزيرة جيرسي البريطانية
فرق الإنقاذ تفقد الأمل في العثور على ناجين في انفجار جزيرة ......
الصين.. تحذيرات من انتشار سريع لـ«كوفيد» بعد تخفيف القيود
الصين.. تحذيرات من انتشار سريع لـ«كوفيد» بعد تخفيف القيود...
أردوغان يطلب من الرئيس الروسي «تطهير» شمال سورية من القوات الكردية
أردوغان يطلب من الرئيس الروسي «تطهير» شمال سورية من القوات ......
بريطانيا تشكك في الأرقام المخصصة للإنفاق الدفاعي الروسي لعام 2023
بريطانيا تشكك في الأرقام المخصصة للإنفاق الدفاعي الروسي لعام......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط