حاكم خيرسون: مقتل شخصين في قصف روسي استهدف جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في قصف روسي استهدف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش الأحد.

واستعادت القوات الأوكرانية في نوفمبر السيطرة على مدينة خيرسون خلال هجوم مضاد أدى إلى انسحاب القوات الروسية التي عبرت إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بحسب «فرانس برس».

قصف مستشفى ولادة ومقهى

وقال الحاكم في حسابه على تلغرام إن العدو هاجم مجددا أحياء خيرسون السكنية، مشيرا إلى أن الجيش الروسي قصف مستشفى ولادة ومقهى ومبنى سكنيًا.

وأضاف أن شخصين قتلا الليلة الماضية جراء القصف الروسي في المنطقة، موضحا أنه جرت إعادة الكهرباء إلى حوالي 90% من المدينة وضواحيها. وتابع إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة في 45 ضربة استهدفت المنطقة بالمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون.

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قبل انسحابها في نوفمبر، دمرت القوات الروسية البنى التحتية للخدمات العامة في المدينة وقصفت منذ ذلك الحين خيرسون عدة مرات. وفي مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، استمر الانقطاع الطارىء للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة روسية كما أعلن سيرغي براتشوك الناطق باسم الإدارة المحلية الأحد.

انقطاع إمدادات المياه

وقالت السلطات أيضا إن انقطاع إمدادات المياه حدث بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة.

والأحد، قال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارتشينكو إن التيار الكهربائي يعود تدريجيًا إلى أوديسا وإن 300 ألف شخص محرومون من التيار الكهربائي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن أكثر من 1.5 مليون شخص كانوا دون كهرباء في منطقة أوديسا بعد الضربات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية. كانت أوديسا وجهة لقضاء العطلات بالنسبة للعديد من الأوكرانيين والروس قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير.