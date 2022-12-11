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أردوغان يطلب من الرئيس الروسي «تطهير» شمال سورية من القوات الكردية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 04:27 مساء
أردوغان يطلب من الرئيس الروسي «تطهير» شمال سورية من القوات الكردية
الرئيس التركي رجب أردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأحد على ضرورة «تطهير» شمال سورية من القوات الكردية.

وأكد أردوغان للرئيس الروسي «ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومترًا على الأقل في المرحلة الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم العام 2019»، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد في وحدات حماية الشعب الكردية، وفق بيان صدر عن الرئاسة التركية، بحسب «فرانس برس».

«استيفاء شروط» الاتفاق الروسي التركي
بحسب الكرملين، بحث المسؤولان مشكلة حل النزاع في سورية على أساس استيفاء شروط الاتفاق الروسي التركي للعام 2019. وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن «هيئات الدفاع والسياسة الخارجية في البلدين ستواصل الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد».

- قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية
-  مخاوف من التصعيد التركي في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة

في 20 نوفمبر، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سورية الديموقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في سورية، في هجوم قالت إنه جاء ردا على اعتداء اسطنبول في 13 نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.

تهديدات أردوغان بشن هجوم بري
ومنذ ذلك الحين، علت تهديدات أردوغان بشن هجوم بري أيضا ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سورية، رغم رفض واشنطن، الداعمة للأكراد، وموسكو، الداعم الرئيسي لدمشق.

في العام 2019، وضع اتفاق بين أنقرة وموسكو حدا لعملية تركية أخرى. ويسمح الاتفاق بخلق «منطقة أمنية» على عمق 30 كيلومترًا لحماية تركيا من الهجمات التي قد تأتي من الأراضي السورية.

ونص اتفاق آخر وُقّع العام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كلم من الحدود التركية. وتنتقد أنقرة كلّا من موسكو وواشنطن لعدم احترامهما لهذه الاتفاقات وفشلهما في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية.

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