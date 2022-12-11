ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ بركان فويغو في غواتيمالا، السبت، مرحلة جديدة من الثوران مصحوبة بانفجارات وتدفق حمم بركانية وقذف رماد، على ما أعلنت السلطات التي لم تجر حتى الآن أي عملية إخلاء للمنطقة.

وقال معهد علم البراكين، في بيان «يشهد بركان فويغو زيادة في نشاطه، ودخل في الدقائق القليلة الماضية مرحلة الثوران»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف المعهد أن ثوران البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترًا، ويقع على بعد نحو 35 كيلومترًا، من العاصمة غواتيمالا «انفجارات منخفضة ومتوسطة وقوية متواصلة».

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كما يتسبب في حدوث «نافورة متوهجة» من الحمم البركانية، التي يزيد ارتفاعها على 500 متر فوق فوهة البركان، وعمود من الرماد يمتد لأكثر من كيلومتر من قمة البركان، بحسب المعهد.

لا إخلاء للمجتمعات القريبة

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي عملية إخلاء في المجتمعات الموجودة قرب البركان، وفقًا لناطق باسم التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية، رودولفو غارسيا.

ودمر ثوران عنيف في الثالث من يونيو 2018، منطقة سان ميغيل لوس لوتس، وجزءًا من طريق في بلدة ألوتينانغو القريبة، مما أسفر عن مقتل 215 شخصًا.

كما ينشط بركانان آخران في غواتيمالا، سانتياغيتو (غرب) وباكايا، على بعد 20 كم جنوب العاصمة.