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مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى أسلحتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 12:43 مساء
مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى أسلحتها
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، في موسكو، 21 مارس 2013. (أ ف ب)
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أكد الرئيس الروسي السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، الأحد، أن بلاده تكثف إنتاج «أقوى وسائل التدمير» على أساس «مبادئ جديدة»، ملوحًا باستخدامها ضد الغرب.

وقال مدفيديف: «عدونا ليس متخندقا فقط في محافظة كييف في مالوروسيا، (كيان إقليمي إداري للإمبراطورية الروسية السابقة).. إنه موجود أيضًا في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع، في منشور، صباح الأحد، على حسابه في تطبيق تلغرام، «لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة».

عودة شبح الحرب النووية
ولم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.

- ميديفيديف يدعو لـ«تفكيك» السلطة في كييف

وعاد شبح الحرب النووية، بعد بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي، ما يؤكد تآكل هندسة الأمن العالمي التي تأسست خلال الحرب الباردة.

السلاح النووي «وسيلة دفاع»
وأثارت الانتكاسات العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة، مخاوف من أن تفكر موسكو في استخدام ترسانتها النووية لتغيير الوضع الميداني.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد هذا الأسبوع، أن السلاح النووي «وسيلة دفاع»، الغاية منها توجيه «ضربة انتقامية» في حال استُهدفت بلاده بهذا النوع من الأسلحة.

لكنه أثار، الجمعة، احتمال أن تعدل روسيا عقيدتها العسكرية، من خلال تبني مبدأ توجيه ضربة وقائية لنزع سلاح العدو.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية، بهذه التصريحات الأخيرة، قائلة إن «أي نقاش، مهما كان غامضًا، بشأن الأسلحة النووية هو عمل غير مسؤول على الإطلاق».

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