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بريطانيا: يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا غطاء لإعادة تسلح روسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 12:28 مساء
بريطانيا: يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا غطاء لإعادة تسلح روسي
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأحد، إن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب ألا تكون مجرد ستار لإعادة روسيا تسليح نفسها، مضيفًا أنه لم ير أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة.

وأضاف كليفرلي، لـ«سكاي نيوز»، أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات سلام تجرى «في أسرع وقت»، إلا أنه كرر القول إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجرى، قائلًا «أي مفاوضات تحتاج لأن تكون حقيقية، تحتاج لأن تكون ذات معنى.. لا يمكن أن تكون ستارًا فحسب لإعادة تسلح روسي والمزيد من تجنيد القوات».

- شولتس: بوتين مصمم على غزو أوكرانيا لكن استمرار التواصل معه ضروري

وتابع: «لا أرى حقًا أي مؤشرات من الجانب الروسي تمنحني ثقة في أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين سيدخل تلك المحادثات بنية طيبة.. أسلوب التصريحات بشكل عام لا يزال صداميًا للغاية».

شولتس: من المهم إبقاء قنوات الاتصال مع بوتين
وفي وقت سابق أمس، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا، ولا يظهر أي حدود لوحشيته، لكن لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصال معه مفتوحة لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب.

وأضاف شولتس، خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين «عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما.. إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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