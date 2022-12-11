تعيين حكومة جديدة في بيرو واستمرار المظاهرات المطالبة بحل الكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط

عينت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارت، السبت، حكومة برئاسة المدعي العام السابق، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيًا بيدرو كاستيلو.

وتولت بولوارت، منصبها يوم الأربعاء الماضي، بعدما أقال الكونغرس كاستيلو، وجرى اعتقاله فيما بعد بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وعينت بولوارت، المدعي العام السابق بيدرو أنجولو رئيسًا للوزراء، والدبلوماسية آنا سيسيليا جيرفاسي وزيرة للخارجية، ونائب وزير المالية السابق أليكس كونتريراس، وزيرًا للاقتصاد، وهو موظف حكومي مخضرم، ويعتبر مؤيدًا للسوق.

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أصبحت بولورات المحامية البالغة من العمر 60 عامًا، والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو، أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى العام 2026 إذا لم تجر انتخابات جديدة.

حكومة تلبي احتياجات البلاد

وقالت بولوارت، في كلمة عبر التلفزيون، «لقد عملت بجد لتشكيل حكومة من أجل الوحدة والتماسك الديمقراطي، تلبي احتياجات البلاد.. أدعو إلى الهدوء والسكينة والسلام.. دعونا نتجنب الصراعات التي تعرضنا للخطر».

ونفى محامي كاستيلو، الاتهامات الموجهة له ووصف احتجاز الرئيس السابق، بأنه غير قانوني وتعسفي.

وقال وزير الخارجية المكسيكي الخميس، إن كاستيلو طلب اللجوء إلى المكسيك، فيما تجرى السلطات في البلدين مشاورات بشأن الطلب.

ويطالب المتظاهرون الآن بحل الكونغرس، وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد بدلا من الاعتراف ببولوارت، ووضع دستور جديد.