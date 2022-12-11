  • Alwasat News
Atwasat

تعيين حكومة جديدة في بيرو واستمرار المظاهرات المطالبة بحل الكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 11:52 صباحا
تعيين حكومة جديدة في بيرو واستمرار المظاهرات المطالبة بحل الكونغرس
الحكومة الجديدة في بيرو حول دينا بولوارت, (الإنترنت)
alwasat radio

عينت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارت، السبت، حكومة برئاسة المدعي العام السابق، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيًا بيدرو كاستيلو.

وتولت بولوارت، منصبها يوم الأربعاء الماضي، بعدما أقال الكونغرس كاستيلو، وجرى اعتقاله فيما بعد بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وعينت بولوارت، المدعي العام السابق بيدرو أنجولو رئيسًا للوزراء، والدبلوماسية آنا سيسيليا جيرفاسي وزيرة للخارجية، ونائب وزير المالية السابق أليكس كونتريراس، وزيرًا للاقتصاد، وهو موظف حكومي مخضرم، ويعتبر مؤيدًا للسوق.

- النيابة العامة في بيرو تعلن توقيف الرئيس المعزول بيدرو كاستيو

أصبحت بولورات المحامية البالغة من العمر 60 عامًا، والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو، أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى العام 2026 إذا لم تجر انتخابات جديدة.

حكومة تلبي احتياجات البلاد
وقالت بولوارت، في كلمة عبر التلفزيون، «لقد عملت بجد لتشكيل حكومة من أجل الوحدة والتماسك الديمقراطي، تلبي احتياجات البلاد.. أدعو إلى الهدوء والسكينة والسلام.. دعونا نتجنب الصراعات التي تعرضنا للخطر».

ونفى محامي كاستيلو، الاتهامات الموجهة له ووصف احتجاز الرئيس السابق، بأنه غير قانوني وتعسفي.

وقال وزير الخارجية المكسيكي الخميس، إن كاستيلو طلب اللجوء إلى المكسيك، فيما تجرى السلطات في البلدين مشاورات بشأن الطلب.

ويطالب المتظاهرون الآن بحل الكونغرس، وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد بدلا من الاعتراف ببولوارت، ووضع دستور جديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عملية بحث ليلية عن ناجين بعد انفجار أسفر عن ثلاثة قتلى في جزيرة جيرسي البريطانية
عملية بحث ليلية عن ناجين بعد انفجار أسفر عن ثلاثة قتلى في جزيرة ...
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين ...
الصين تسجل 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصين تسجل 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا
شولتس: بوتين مصمم على غزو أوكرانيا لكن استمرار التواصل معه ضروري
شولتس: بوتين مصمم على غزو أوكرانيا لكن استمرار التواصل معه ضروري
تعيين حكومة جديدة في بيرو واستمرار المظاهرات المطالبة بحل الكونغرس
تعيين حكومة جديدة في بيرو واستمرار المظاهرات المطالبة بحل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»...
المزيد
ثوران بركان فويغو في غواتيمالا
ثوران بركان فويغو في غواتيمالا...
مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى أسلحتها
مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى أسلحتها...
بريطانيا: يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا غطاء لإعادة تسلح روسي
بريطانيا: يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا غطاء لإعادة ......
تعيين حكومة جديدة في بيرو واستمرار المظاهرات المطالبة بحل الكونغرس
تعيين حكومة جديدة في بيرو واستمرار المظاهرات المطالبة بحل ......
شولتس: بوتين مصمم على غزو أوكرانيا لكن استمرار التواصل معه ضروري
شولتس: بوتين مصمم على غزو أوكرانيا لكن استمرار التواصل معه ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط