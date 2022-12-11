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الصين تسجل 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 10:46 صباحا
الصين تسجل 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أشخاص يضعون كمامات يمرون بصيدلية في ووهان، السبت 10 ديسمبر 2022. (رويترز)
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سجلت الصين 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، منها 2338 إصابة مصحوبة بأعراض و8477 بلا أعراض، على ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم.

ووفق اللجنة، سجلت الصين 13811 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 3082 إصابة مصحوبة بأعراض و10729 بلا أعراض، بحسب «رويترز».

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 10597 إصابة محلية جديدة السبت، منها 2270 مصحوبة بأعراض، و8327 بلا أعراض نزولا من 13585 في اليوم السابق.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق، ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5235.

تخفيف قيود كوفيد في المدن الصينية
وتخفف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في عدد متزايد من المدن الصينية، من بينها بكين وشنغهاي، مع إعادة فتح متاجر ورفع شرط إجراء فحص التشخيص في أماكن عدة.

وفي العاصمة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعادت الكثير من المتاجر فتح أبوابه خلال اليومين الأخيرين، وبات بإمكان السكان استخدام وسائل النقل المشترك مجددًا الإثنين، دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية أجري في غضون أقل من 48 ساعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- المدن الصينية تخفف قيود مكافحة «كورونا».. هل تتخلى بكين عن سياسة «صفر كوفيد»؟

اعتمد التدبير نفسه في شنغهاي، حيث رفع لزوم إجراء فحص للدخول إلى بعض الأماكن العامة مثل الحدائق والمواقع السياحية.

وفُرض إغلاق صارم في شنغهاي المركز المالي الكبير البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، مدة أكثر من شهرين في الربيع عند تسجيل بؤرة إصابات بكوفيد، في إجراء لم يحظ بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد.

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