بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، هذا الأسبوع، قمة مع أفريقيا بهدف إعادة تنشيط العلاقات مع القارة في مواجهة منافسة مع الصين وروسيا.

القمة التي تستغرق ثلاثة أيام في واشنطن، ستشكل مناسبة للإعلان عن استثمارات جديدة، وبحث الأمن الغذائي الذي تراجع مع الحرب في أوكرانيا، والتغير المناخي، لكن أيضًا ستبحث الديمقراطية والحوكمة.

لكن هدف القمة الأساسي قد يكون أيضًا إثبات إن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بأفريقيا، بعد ثماني سنوات على أول قمة من نوعها عقدت العام 2014، في ظل رئاسة باراك أوباما.

ولم يخف الرئيس السابق دونالد ترامب، عدم اهتمامه بالقارة الأفريقية فيما يعتزم جو بايدن، المؤيد لتعددية الأطراف، إعادة أفريقيا إلى قلب الدبلوماسية العالمية.

«هذا العقد سيكون حاسمًا»

وقال مستشار رئاسي، إنه يؤيد فكرة حصول أفريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وسيدعو في القمة إلى أن يتمثل الاتحاد الأفريقي رسميًا في مجموعة العشرين.

وقال مسؤول أفريقيا في مجلس الأمن القومي، جاد ديفيرمونت، إن «هذا العقد سيكون حاسمًا.. والسنوات القادمة ستحدد الطريقة التي سيعاد فيها تنظيم العالم»، مؤكدًا أن إدارة بايدن «تؤمن بقوة أن أفريقيا سيكون لديها صوت حاسم».

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تأتي القمة في سياق استراتيجية «أفريقيا» الجديدة التي جرى الكشف عنها الصيف الماضي، والإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأميركية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة الوجود الصيني والروسي هناك.

الصين وروسيا يعززان تواجدهما في أفريقيا

والصين هي أول دائن عالمي للدول الفقيرة والنامية، وتستثمر بمبالغ طائلة في القارة الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية.

كذلك عززت روسيا وجودها في القارة بشكل كبير، بما يشمل إرسال «مرتزقة» وتقيم علاقات وثيقة مع بعض العواصم، لا سيما تلك التي قررت في مطلع مارس عدم المساهمة بأصواتها في قرار الأمم المتحدة الذي يدين غزو أوكرانيا، وهي نقطة توتر بارزة مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعا خلال جولة في أفريقيا هذا الصيف، إلى «شراكة حقيقية» مع أفريقيا.

الجميع مرحب بهم

وكدليل على هذا الانفتاح، دعت الولايات المتحدة للقمة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والتي تقيم «علاقات جيدة» معه باستثناء بوركينا فاسو وغينيا ومالي والسودان، والتي تقيم واشنطن معها علاقات دبلوماسية باستثناء إريتريا.

وبين القادة المنتظر حضورهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق سلام مع مسلحي تيغراي، وكذلك رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في خضم الصراع في شرق البلاد في مواجهة تمرد حركة ام-23.

كما سيحضر رئيسا مصر عبدالفتاح السيسي، وتونس قيس سعيد، ورئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، بعد أيام على وصف الولايات المتحدة إعادة انتخابه بأنها «مهزلة».

ويحمل تيودور أوبيانغ، الرقم القياسي العالمي في طول مدة الحكم بين رؤساء الدول، الذين لا يزالون على قيد الحياة.

والغائب الوحيد البارز هو رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا الذي يواجه مشاكل في بلاده وسط اتهامات بالفساد.

نواجه انتقادات

وقالت مولي بي من وزارة الخارجية، «من الواضح أننا نواجه انتقادات من قبل هؤلاء الذين يتساءلون عن سبب دعوة هذه الحكومة، أو تلك التي لدينا مخاوف معها»، مضيفة «لكن هذا يعكس رغبة الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن في إجراء مناقشات محترمة بما يشمل أولئك الذين لدينا خلافات معهم».

وقالت الدبلوماسية البارزة، إنها تتوقع «مناقشة قوية» حول قانون البرمجة بشأن «النمو في أفريقيا» الذي جرى تمريره في العام 2000، وربط رفع الرسوم الجمركية بالتقدم الديمقراطي، وينتهي العمل بهذا القانون في العام 2025.

ويقول مفيمبا بيزو ديزوليلي، الذي يرأس برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن القمة «تقدم فرصا فعلية لكن أيضًا بعض المخاطر».

وأضاف أن «هذه فرصة للإشارة لأفريقيا بأن الولايات المتحدة تستمع فعليًا»، مضيفًا «لكن التوقعات عالية جدًا، والسؤال سيكون معرفة ما إذا كانت الأمور ستتغير فعلًا».