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عملية بحث ليلية عن ناجين بعد انفجار أسفر عن ثلاثة قتلى في جزيرة جيرسي البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 09:53 صباحا
عملية بحث ليلية عن ناجين بعد انفجار أسفر عن ثلاثة قتلى في جزيرة جيرسي البريطانية
فرق إنقاذ في موقع انفجار في سانت هيليير بجزيرة جيرسي البريطانية، 10 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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واصلت فرق الإنقاذ ليل السبت الأحد، عمليات البحث عن ناجين بعد انفجار دمر مبنى سكنيًا، في جزيرة جيرسي البريطانية، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وأكدت رئيسة حكومة جيرسي، كريستينا مور، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الانفجار في سانت هيليير (جنوب الجزيرة)، بينما لا يزال نحو عشرة أشخاص مفقودين، وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط قتيل واحد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال قائد فرق الإطفاء بول براون، لصحفيين بالجزيرة ليل السبت الأحد، إن «المنطقة مضاءة وفرق الإنقاذ تعمل طوال الليل ولن نتوقف عن العمل حاليًا»، بينما أكدت الشرطة إخماد الحريق لكن فرق الإنقاذ تقوم «بعمل كبير» في الموقع، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ قد تستغرق بضعة أيام.

وترجح السلطات أن يكون تسرب للغاز، هو سبب الانفجار الذي وقع نحو الساعة الرابعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، في عاصمة الجزيرة ميناء سانت هيليير الواقع في جنوبها.

وظهرت في لقطات لكاميرات مراقبة، كرة من النار تجتاح المبنى الواقع على شاطئ البحر، ثم دخان كثيف ينبعث من الموقع.

وقال قائد الشرطة المحلية، روبن سميث، إن «مبنى من ثلاثة طوابق انهار بالكامل»، مضيفًا أن «هناك أضرارًا أيضًا لحقت بمبنى سكني مجاور مؤلف من شقق يجب على رجال الإطفاء جعله آمنًا الآن»، مؤكدًا أنه «مشهد مخيف».

«الأمر كان مرعبًا لكننا محظوظون»
وأشار سميث إلى أن حصيلة الضحايا، وعدد المفقودين الذين يجري البحث عنهم قد يرتفعان، ونقل شخصان إلى المستشفى.

وقال أنتوني أبوت الذي يسكن في مبنى مجاور، لشبكة «بي بي سي» إن نوافذ شقته تحطمت بفعل الانفجار، مضيفا «كانت النيران مشتعلة في كل مكان بالخارج»، وتابع أن «الأمر كان مرعبًا لكننا محظوظون».

وقالت شركة «آيلاند إينرجي» مزودة جزيرة جيرسي بالغاز إنها تعمل مع إدارة الطوارئ لمعرفة ما حدث.

- قتيل و12 مفقودا في انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية

وكان السكان اتصلوا بإدارة الإطفاء واشتكوا من رائحة غاز، كما قال قائد الشرطة، مضيفًا أنه جرى إرسال خبراء للبحث عن أشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.

الكارثة الثانية خلال أسبوع
وبعدما عبرت عن تعازيها لأهالي الضحايا، قالت رئيسة حكومة جيرسي إن إزالة الأنقاض قد تستغرق «بضعة أيام»، قائلة «سيستغرق الأمر بضعة أيام وسنُبقي الجميع على اطلاع دائم وسنبذل قصارى جهدنا لضمان الاعتناء بالجميع».

وجرى إجلاء نحو ثلاثين شخصًا من المنطقة واستقبالهم في مقر بلدية سانت هيليير.

وهذه ثاني مأساة خلال أسبوع، تشهدها الجزيرة التي يعتمد اقتصادها على القطاع المصرفي والسياحة وصيد السمك، فقد أنهى خفر سواحل جيرسي، الجمعة، عملية بحث استمرت يومين في البحر للعثور على ثلاثة بحارة مفقودين منذ غرق قاربهم على أثر اصطدامهم بعبارة صباح الخميس.

وغرق القارب «ليسوم 2» إلى عمق 40 مترًا الذي لا يمكن للغواصين بلوغه من دون معدات محددة.

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