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الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: المعركة من أجل الاستقلال التام بدأت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 09:26 صباحا
الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: المعركة من أجل الاستقلال التام بدأت
إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، في واغادوغو، 15 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قال الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، السبت، إن «الكفاح من أجل الاستقلال التام بدأ»، في بلاده التي تشهد أعمال عنف يرتكبها مسلحون منذ 2015.

وفي كلمة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والستين، لحصول المستعمرة الفرنسية السابقة على استقلالها، قال تراوري «لم يحن الوقت للاحتفال واستقلالنا لم يُنجز، لأن أراضينا محتلة واقتصادنا يتعثر وأيدينا مقيدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعدما رأى أن «مصير البلاد تغير في 30 سبتمبر» يوم الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة، أكد تراوري أن «الكفاح من أجل الاستقلال التام بدأ في ذلك اليوم»، مؤكدًا أن «هذا الكفاح لا يمر بالضرورة عبر الأسلحة بل من خلال قيمنا وسلوكنا وتعافي اقتصادنا أيضًا».

«الأمل موجود لأننا لن نستسلم»
وطلب من مواطنيه «مزيدًا من التضحيات» ليقوم «البوركينايون بتحرير أراضي بوركينا فاسو»، داعيهم إلى أن «يبقوا واثقين وموحدين ومحتشدين وراء قوات الدفاع والأمن»، وكذلك «متطوعينا الباسلين من أجل الدفاع عن الوطن»، قوة المدنيين الرديفة للجيش.

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وأكد تراوري أن «الأمل موجود لأننا لن نستسلم، وسنذهب إلى نهاية هذا الكفاح من أجل الاستقلال التام لوطننا»، مضيفًا «نضالنا لن ينتهي إلا عندما يملك كل أطفال بوركينا فاسو ما يكفيهم من الطعام وينامون بسلام في بلدهم».

هجمات مستمرة من 2015
ومنذ 2015 تشهد بوركينا فاسو باستمرار هجمات مسلحة، أدت إلى مقتل الآلاف وأجبرت نحو مليوني شخص على الفرار من ديارهم.

وتضاعفت الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بالدولة الإسلامية والقاعدة على جنود ومدنيين في الأشهر الأخيرة، لا سيما في شمال وشرق البلاد.

وحدد إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي، الذي تولى السلطة على أثر انقلاب عسكري في 30 سبتمبر، كان الثاني خلال ثمانية أشهر، هدفًا هو «استعادة الأراضي التي تحتلها جحافل الإرهابيين هذه» الذين يسيطرون على 40% من البلاد.

وبعد حملة تجنيد، تسجل تسعون ألف مدني للانضمام إلى قوات «المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن» التي تساعد الجيش في مكافحة المسلحين.

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