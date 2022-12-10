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التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 06:17 مساء
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. (وكالة الأنباء السعودية)
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كرست زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية التقارب بين البلدين وجسدت سعي المملكة إلى تحقيق توازن بين بكين وواشنطن، حليفة المملكة التقليدية.

ودعا رئيس الصين إلى إقامة علاقات وثيقة وأمنية وفي مجال الطاقة خلال اجتماعي قمة في السعودية مع الدول العربية في الخليج، المنطقة الغنية بالمحروقات وتعتبر منذ فترة طويلة باحة خلفية للولايات المتحدة. كما وقع نحو 40 اتفاقية مع القادة السعوديين في مختلف المجالات، من الهيدروجين إلى الإسكان، وفق وكالة «فرانس برس».

ملفا الدفاع والاتصالات غائبان عن التعاون السعودي الصيني
وغاب عن هذه القمة التعاون في القضايا الحساسة مثل الدفاع والاتصالات، وهو ما يفترض أن يسمح بتهدئة مخاوف الولايات المتحدة التي لم تتردد في التحذير من «بعض الشراكات المحتملة التي يمكن أن تضر بالعلاقات الأميركية السعودية».

ومنذ عقود، تربط السعودية والولايات المتحدة شراكة تسمى «النفط مقابل الأمن». وتضمن الرياض إمدادا وافرا من النفط، بينما تعد واشنطن بتقديم دعمها العسكري من خلال مبيعات الأسلحة الضخمة خصوصا.

النفط يوتر العلاقات بين الرياض وواشنطن
وتوترت هذه العلاقات التاريخية خصوصا بشأن قضية انتهاكات حقوق الإنسان والنفط. وأعلن الأميركيون الغاضبون من الانخفاض الأخير في الإنتاج النفطي لتحالف «أوبك بلاس» أنهم يراجعون علاقتهم مع الرياض. ويضم هذا التحالف الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا.

أميركا: لم نطلب من أحد أن يختار بين واشنطن والصين 
والأربعاء الماضي، وفي منتصف زيارة الرئيس الصيني للرياض، قال البيت الأبيض أيضًا إنه يدرك التأثير المتزايد «غير الملائم» للصين في الشرق الأوسط.

لكن واشنطن أوضحت أنها لم تطلب من أي دولة أن تختار بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الرياض أنها لا تنوي القيام بذلك. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمس الجمعة: «سنواصل العمل مع جميع شركائنا (...) لا نؤمن بالاستقطاب، والمنافسة شيء جيد». وأكد أن بلاده ستواصل الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات"

علاقات بكين مع دول الخليج 
والسعودية آخر دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وذلك في بداية تسعينيات القرن الماضي، ولم تشهد العلاقات انتعاشا إلا في السنوات العشرين الأخيرة وتتركز خصوصا على مجال الطاقة.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والسعودية أكبر مصدر له. وشكل نفط السعودية وحده 17% من الواردات الصينية في العام 2021.

تحركات سعودية تقلق البيت الأبيض؟
ويشير ناصر التميمي، الخبير في العلاقات الخليجية الصينية في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، إلى أن الرياض تخوض حاليا بحذر كبير مجالات تشكل مصدر قلق أكبر لواشنطن، بما في ذلك الدفاع والاتصالات والطاقة النووية.

وخلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والصين أمس الجمعة، أعرب شي جين بينغ عن رغبته في أن يستكشف مع الدول العربية مجالات عمل جديدة مثل الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي واستخدام الطاقة النووية السلمية.

«طرق الحرير».. مبادرة تقلق البعض؟
وتسعى الدولة الآسيوية العملاقة خصوصا إلى إنعاش دائرة نفوذها وتوسيعها ولا سيما عبر مبادرة «طرق الحرير الجديدة»، وهي مشروع استثماري دولي ضخم.

من جهتها، تسعى دول الخليج إلى تنويع علاقاتها الاستراتيجية وتقليل اعتماد اقتصاداتها على المحروقات.

ويشير الباحث في معهد بيكر التابع لجامعة رايس كريستيان أولريكسن إلى أن «الفكرة الأساسية هي أن دول الخليج لا تنظر إلى العلاقات مع الولايات المتحدة والصين على أنها لعبة محصلتها صفر، وتؤكد مصالحها الخاصة بطرق لا تتطابق بالضرورة مع مصالح واشنطن».

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