الفائز الروسي بجائزة نوبل للسلام يندّد بـ«الحرب الجنونية والإجرامية» لبوتين

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد رئيس منظمة ميموريال غير الحكومية الحائز على جائزة نوبل للسلام «الحرب الجنونية والإجرامية»، التي يقودها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، خلال استلامه جائزته في أوسلو السبت.

وقال إيان راتشينسكي خلال خطاب الشكر، إن في ظل رئاسة بوتين «ترقى مقاومة روسيا إلى مستوى الفاشية»، ما يوفر «المبرر الأيديولوجي للحرب الجنونية والإجرامية ضد أوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهتها، أكدت رئيسة مركز الحريات المدنية الأوكرانية أولكساندرا ماتفيتشوك، الحائزة على نوبل للسلام أيضاً، عند تسلمها جائزتها في أوسلو السبت إن «شعب أوكرانيا يريد السلام أكثر من أي أحد آخر في العالم»، لكنها شددت على أن «السلام في بلد مهاجم لا يمكن تحقيقه بوقف القتال. هذا لن يكون سلاماً، بل احتلالاً».