الإفراج عن رهينة ألماني كان محتجزا في منطقة الساحل منذ 2018

القاهرة - بوابة الوسط

أفرج عن العامل الإنساني الألماني، يورغ لانغه، البالغ 63 عامًا، بعد احتجازه رهينة لأربع سنوات ونصف في منطقة الساحل، ومنذ 2018 بالتحديد، على ما أعلنت منظمة «هيلب» غير الحكومية التي ينتمي إليها، السبت.

وقالت المديرة العامة للمنظمة بيانكا كالتشميت، في بيان: «نشعر بالارتياح والامتنان لأن زميلنا يورغ لانغه وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف، يمكنه العودة إلى عائلته»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشكرت بشدة كل من ساهم في الإفراج عنه أو دعمه، ولا سيما وحدة الأزمات في وزارة الخارجية والشرطة الجنائية وكذلك السلطات وأصدقاء في مالي والنيجر وفي الدول المجاورة.