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بوركينا فاسو تعتزم جمع 152 مليون يورو لمكافحة الجهاديين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 02:19 مساء
بوركينا فاسو تعتزم جمع 152 مليون يورو لمكافحة الجهاديين
مركز لتجنيد «متطوعين للدفاع عن الوطن» في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، 16 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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تعتزم حكومة بوركينا فاسو، المنبثقة عن انقلاب، جمع 152 مليون يورو لـ«صندوق لدعم الحرب»، ضد المجموعات المسلحة التي تضرب البلاد منذ 2015.

وقال وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر نكانابو، الجمعة، في ختام اجتماع بين الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري وأرباب عمل وشركاء اجتماعيين في بوركينا فاسو، إن صندوق الدعم هذا «يجب أن يسمح لنا بجمع مئة مليار فرنك أفريقي (152 مليون يورو) لعام 2023»، مضيفًا «قررت الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب تجنيد خمسين ألف متطوع للدفاع عن الوطن (مدنيون مساعدون للجيش) سيتقاضون ستين ألف فرنك أفريقي شهريًا» أي 91 يورو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع نكانابو: «بالإضافة إلى ذلك هناك أسلحة يجب دفع ثمنها لتجهيزهم، وملابس، وعتاد، ووقود لرحلاتهم»، مؤكدًا أنه بالإضافة إلى «المساهمات الطوعية» التي «لن تكون كافية هناك فكرة فرض ضريبة بنسبة 1% على صافي رواتب جميع العاملين بمن فيهم النواب لدعم مكافحة الإرهاب».

فرض ضرائب على استهلاك بعض المنتجات
كما تحدث عن فرض ضرائب على استهلاك بعض المنتجات، مثل المشروبات والتبغ والاتصال بالإنترنت والسلع الفاخرة.

وفي الأول من ديسمبر، طلب رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير كييليم دو تامبيلا، خلال لقاء مع السفير الفرنسي في واغادوغو، من باريس «أسلحة وذخيرة» لمساعدي الجيش.

وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015 من هجمات مسلحة، أدت إلى مقتل الآلاف وأجبرت حوالي مليوني شخص على الفرار من ديارهم.

- رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري يعين رئيس وزراء جديد للبلاد

وتضاعفت في الأشهر الأخيرة الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة على جنود ومدنيين، لا سيما في شمال وشرق البلاد.

وتعهد إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة بعدما أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا، في انقلاب في 30 سبتمبر، ونصبه المجلس الدستوري رئيسًا للمرحلة الانتقالية في 21 أكتوبر، بـ«استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين».

وتسجل 90 ألف مدني في أعقاب حملة تجنيد بعد دعوة لدعم الجيش في مكافحة المتطرّفين.

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