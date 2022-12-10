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عاصفة قطبية قارسة تضرب أوروبا وتختبر إمدادات الطاقة فيها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 01:40 مساء
عاصفة قطبية قارسة تضرب أوروبا وتختبر إمدادات الطاقة فيها
عاصفة ثلجية تضرب أوروبا. (الإنترنت)
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استيقظت ستوكهولم، على عاصفة ثلجية، صباح الجمعة، فيما تعاني فرنسا وألمانيا من موجة حر قارسة ومن المرجح أن تشهد مناطق في بريطانيا تساقطًا للثلوج.

وبحسب مراكز الأرصاد الجوية في القارة الأوروبية، ستستمر عاصفة البرد لأسابيع مقبلة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، ما سيشكل اختبارًا لإمدادات الطاقة المضطربة بفعل الحرب في أوكرانيا، وفق «يورو نيوز».

وصباح السبت، استيقظت جمهورية التشيك وغيرها من مناطق في بلدان أوروبا الوسطى على عاصفة ثلجية ضخمة.

وينتظر الأوروبيون ليروا ما إذا كانت بلادهم ستشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي الأسبوع المقبل، إذ من المؤكد أن يرتفع معدل الاستهلاك بسبب البرد.

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وكان فصل الخريف، الذي جاء دافئًا ساعد إلى حد ما الدول الأوروبية في ملء خزانات الغاز، ما عزز شعورًا بالثقة والأمان رغم توقف الغاز الروسي عن السيلان باتجاه الاتحاد الأوروبي.

المزيد من الطلب على التدفئة
لكن التحديات تبدأ الآن، إذ سيؤدي المزيد من الطلب على التدفئة، إضافة إلى نقص الإنتاج الكهربائي الذي تؤمنه محطات الطاقة البديلة في المملكة المتحدة وألمانيا وشمال أوروبا، إلى اختبار حقيقي للشبكات الكهربائية، في الوقت الذي تعاني فيه المنشآت النووية الفرنسية والسويدية من سد العجز.

وعلى الرغم من أن الحكومة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تتوقع الحصول على طاقة كافية خلال الأشهر الباردة، حثت هيئة تنظيم الشبكة في البلاد (BNetzA)، الجمعة، المنازل والشركات على تقليل التدفئة للحفاظ من أجل الاقتصاد في الطاقة.

المواطنون سيرفعون معدل استهلاكهم لمواجهة البرد
وقالت ألكساندرا شيريد، من وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية «ذي ويذر كو»، إن المواطنين سيرفعون معدل استهلاكهم لمواجهة موجة البرد، الذي من المرجح أن يغطي مجمل أيام الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى - 23 درجة مئوية تحت الصفر، في بعض البلدان الإسكاندينافية، بعد غد الإثنين، بحسب ما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في السويد.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع تساقط الثلوج في اسكتلندا وعواصف جليدية في جنوب شرق إنجلترا بدءًا من، غد الأحد، بحسب وكالة الأرصاد الجوية البريطانية.

وتقلق السويد من أن الأحوال الجوية الصعبة ستعزز أزمة الطاقة في البلاد، إذ لن يكون بمقدور المنشأة النووية الأكبر تلبية حاجة السوق، ما يزيد احتمال انقطاع التيار الكهربائي، وهذا يعني أنه سيكون على ستوكهولم استيراد المزيد من الطاقة الكهربائية من ألمانيا وبولندا لتأمين احتياجاتها.

وفي ألمانيا دعا المسؤولون المواطنين إلى توفير الغاز عندما كانت درجات الحرارة لا تزال معتدلة في نوفمبر، وبينما يرتفع الطلب على التدفئة الآن مع وصول درجات الحرارة إلى حوالي -7 درجات مئوية في أماكن مثل برلين وهامبورغ، ستميل الأسر إلى رفع معدل الاستهلاك.

وفي فرنسا، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي خلال الشتاء، لكن مراقبين يقولون إنه بمعزل عن الانقطاع، ستكون فواتير الطاقة معرضة للارتفاع مستقبلًا بسبب الطلب المرتفع.

عاصفة ثلجية تضرب أوروبا. (الإنترنت)
عاصفة ثلجية تضرب أوروبا. (الإنترنت)
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