قتيل و12 مفقودا في انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

لقي شخص مصرعه بعد انفجار في مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية، اليوم السبت، وأصيب شخصان بجروح فيما لا يزال نحو 12 شخصًا قيد المفقودين، بحسب ما قالته الشرطة البريطانية.

وتتابع فرق الإنقاذ عملها في سانت هيلير، مكان الانفجار، فيما لم تقدم الشرطة تفاصيل عن سببه، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال رئيس الشرطة، روبن سميث، إنه يتوقع أن تستغرق جهود البحث والإنقاذ «عدة أيام»، مضيفًا أنه «مشهد مدمر للغاية.. المشهد خطير للغاية بالنسبة لجميع موظفينا».

إخماد حريق تسبب فيه الانفجار

من جهتها، قالت خدمات الطوارئ إنه جرى إخماد حريق تسبب فيه الانفجار، وطلبت من الناس تجنب المنطقة.

وطلب المسؤولون في الجزيرة من السكان عدم الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات «إلا في حالة الضرورة القصوى».

وتبعد جزيرة جيرسي عن جنوب إنجلترا 150 كم وتبعد عن سواحل فرنسا الشمالية 22 كم، وهي ليست جزءًا من المملكة المتحدة لكنها تتبع التاج البريطاني وتتمتع بأحد أشكال الحكم الذاتي.