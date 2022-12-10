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الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بأسعار الأدوية وسط مخاوف من «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 09:52 صباحا
الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بأسعار الأدوية وسط مخاوف من «كوفيد»
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مقاطعة ووهان. 9 ديسمبر 2022. (رويترز)
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أعلنت السلطات الصينية اتخاذ إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية، والسعى لضمان تدفقها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي كوفيد - 19 على نطاق واسع، بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد.

كانت الصين أعلنت، الأربعاء، عشرة إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة «صفر كوفيد»، التي انتهجها الرئيس شي جين بينغ، بهدف إعادة فتح الاقتصاد، لكن المخاوف تتزايد من ارتفاع حاد في الإصابات مع تهافت الناس على أدوية السعال والإنفلونزا والكمامات، وفق وكالة «رويترز».

وأصدرت مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، إشعارًا في وقت متأخر من يوم الجمعة، حثت فيه الحكومات المحلية على ضمان سلاسة نظام النقل والخدمات اللوجستية للحفاظ على الحياة الطبيعية ونظام العمل.

رسالة تحذيرية
وجاء في الإشعار الذي نشرته وزارة النقل «يجب عدم ادخار أي جهد لضمان التسليم السلس للإمدادات الطبية، بما في ذلك اللقاحات وأدوات الاختبار والأدوية والكمامات».

وحظر الإشعار تعطيل أو الإغلاق غير المصرح به للطرق السريعة والممرات المائية والموانئ ومحطات القطارات والمطارات، للامتثال لتخفيف القيود.

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وحذرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم الأسواق من التلاعب في أسعار المنتجات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى الحاجة لحماية أرواح البشر والحفاظ على صحتهم بشكل أفضل.

وفي رسالة تحذيرية نشرتها، يوم الجمعة، حظرت الإدارة أفعالًا مثل رفع الأسعار والتواطؤ والتمييز في الأسعار والدعاية المضللة والاحتكار.

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