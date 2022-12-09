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أميركا تحذر من تشكل شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 09:43 مساء
أميركا تحذر من تشكل شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران
طائرة مسيّرة انتحارية تقترب من هدفها في كييف، 17 أكتوبر 2022، (ا ف ب)
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أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن قلقها من تشكل «شراكة دفاعية كاملة» بين روسيا وإيران وصفتها بأنها تلحق «ضررًا» بأوكرانيا وجيران إيران والعالم.

وتتهم القوى الغربية إيران بتزويد روسيا طائرات مسيرة تستعملها في حربها ضد أوكرانيا، حيث تقصف البنية التحتية للطاقة لتحقيق أفضلية في النزاع الدامي، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن نددت واشنطن بالتعاون العسكري بين إيران وروسيا، لكنها تحدثت، الجمعة، عن علاقة واسعة النطاق تشمل معدات مثل الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات المقاتلة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: إن «روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب».

وأضاف أن موسكو «تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، الأمر الذي يحول علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة».

وتابع «اطلعنا أيضًا على تقارير تفيد بأن موسكو وطهران تدرسان إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة القاتلة في روسيا، نحض إيران على عكس المسار وعدم اتخاذ هذه الخطوات».

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