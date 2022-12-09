حكم بسجن المعارض الروسي إيليا ياشين لانتقاده الحرب على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة في موسكو الجمعة، بالسجن ثماني سنوات وستة أشهر بحق السياسي الروسي المعارض إيليا ياشين، إثر إدانته بانتقاد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت القاضية في محكمة منطقة موسكو أوكسانا غوريونوفا إن ياشين سيقضي عقوبته في مجمع سجون وأمامه عشرة أيام للطعن في الحكم، بحسب مراسل لوكالة «فرانس برس» في المحكمة.

وواجه الناشط البالغ 39 عامًا، والمسجون منذ يونيو، تهم نشر معلومات كاذبة حول أنشطة الجيش الروسي في أوكرانيا مع التحريض على الكراهية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.

كما اتهم بالتنديد خلال مداخلة مباشرة على موقع «يوتيوب» بمقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية قرب كييف، حيث اتهم الجيش الروسي بارتكاب تجاوزات وهو ما تنفيه موسكو.