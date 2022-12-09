البيت الأبيض يحذر من «الشراكة العسكرية الواسعة النطاق» بين روسيا وإيران

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر ناطق باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن «الشراكة العسكرية الواسعة النطاق» بين موسكو وطهران تلحق «ضررًا» بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران و«المجتمع الدولي».

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على «ثلاثة كيانات مركزها روسيا» تنشط خصوصًا في «حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية».

اتهامات غربية لإيران بدعم روسيا بطائرات مسيرة

ويتهم الغرب إيران علانية ببيع طائرات دون طيار أو حتى صواريخ لروسيا التي تخوض حربًا في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، لكن طهران تنفي تقديم الدعم العسكري لموسكو.

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وأكدت أوكرانيا الأسبوع الماضي، أن نحو 400 طائرة إيرانية دون طيار استخدمت ضد أهداف مدنية ولضرب بنيتها التحتية، وأضافت أن موسكو طلبت 2000 من هذه المسيرات، وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، نظيره الإيراني بأن يتم «فورًا» وقف إمداد موسكو بالأسلحة.

عقوبات أوروبية على إيران بسبب «قضية المسيرات»

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جانبها عقوبات منتصف أكتوبر على ثلاثة إيرانيين، وكيان بتهمة تزويد موسكو بالأسلحة، وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، أيضًا إنه «قلق» بشأن شحنات صواريخ أرض- أرض إيرانية يحتمل أن تتسلمها موسكو.

وأضاف الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «لم نتمكن من تأكيد ذلك حتى الآن لكنه لا يزال مصدر قلق».

وبعض الاتهامات أيدتها المعارضة الإيرانية، إذ تقول منظمة «مجاهدي خلق» إن شحنات الطائرات المسيرة تغادر أسبوعيًا من قاعدة تابعة للحرس الثوري في «طائرات شحن عسكرية روسية»، وقالت المنظمة في بيان أرسل نسخة منه إلى وكالة «فرانس برس» إن هذه الطائرات تصنع في مصانع تابعة لجمعية صناعات الطيران والفضاء الإيرانية التي تتهمها المنظمة «بالتحايل على العقوبات واستيراد تقنيات محظورة».