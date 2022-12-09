بوتين: سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه «سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق» لإنهاء النزاع في أوكرانيا، معربًا عن شكوكه في «الثقة» التي يمكن أن تمنحها موسكو لمحاوريها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وتساءل بوتين، على هامش قمة إقليمية في بشكيك «كيف يمكن التوصل إلى اتفاق؟ وهل يمكن أن نتفاهم مع أحد؟ وبأي ضمانات؟»، مضيفًا أنه «من الواضح أن هذا هو بيت القصيد (...) لكن في نهاية المطاف سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق، سبق أن قلت ذلك مرات عديدة إننا مستعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، لكن ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل».