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بوتين يعتبر أن تبادل أسرى آخرين مع واشنطن «ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 04:29 مساء
بوتين يعتبر أن تبادل أسرى آخرين مع واشنطن «ممكن»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن تبادل أسرى آخرين بين موسكو وواشنطن «ممكن»، وذلك غداة الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر مقابل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة إقليمية في بشكيك بقيرغزستان إن «الاتصالات تتواصل على مستوى أجهزة الاستخبارات، ولم تتوقف يومًا، فهل إجراء (تبادلات) أخرى ممكن؟ نعم كل شيء ممكن».

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تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا
وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا، أمس الخميس، عملية تبادل سجناء جرى بمقتضاها إطلاق لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ فبراير الماضي.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن غراينر «في أمان وفي طريقها» إلى الولايات المتحدة، وكتب على «تويتر»، «قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة».

وأضاف بايدن أن «الفترة الماضية كانت جحيمًا بالنسبة لبريتني وأسرتها»، وأوضح أن الأمر تطلّب «مفاوضات متعبة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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