لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر تصل الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحها من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، إلى الولايات المتحدة صباح الجمعة بعد إطلاق سراحها من سجن روسي، في إطار عملية تبادل أفرجت بموجبها واشنطن عن الروسي فكتور بوت، الملقب بـ«تاجر الموت»، الذي اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» بلده.

وحسب لقطات بثتها شبكتا «سي إن إن»، و«فوكس نيوز»، حطت الطائرة التي تقل غراينر حوالى الساعة 10,40 بتوقيت غرينتش في تكساس، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وغراينر (32 عامًا)، أوقفت في روسيا في فبراير، بتهمة تهريب مخدرات، وقد جرى مبادلتها مع فكتور بوت (55 عامًا)، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في سجن أميركي.

تاجر السلاح السابق يصل إلى روسيا

وبحسب مقطع قصير بثه تلفزيون «روسيا 24»، وصل تاجر السلاح السابق إلى روسيا الخميس، وظهر وهو يتحدث إلى والدته عبر الهاتف، ويقول لها بتأثر «أحبك كثيراً».

وصرح بوت لقناة «آر تي» (روسيا اليوم)، الجمعة، أن الدول الغربية تسعى إلى «تدمير» روسيا و«تقسيمها»، مضيفا أن «الغرب يعتقد أنه لم يقض علينا في 1990 عندما بدأ الاتحاد السوفياتي يتفكك»، وتابع «يعتقدون أنهم يستطيعون فقط تدميرنا مرة أخرى وتقسيم روسيا».

وجرت عملية التبادل في مطار في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وفي تسجيل فيديو لجهاز الأمن الروسي نشرته وكالة الأنباء تاس، يظهر رجل طويل القامة يرتدي سترة حمراء يسير على مدرج المطار، ويتقدم آخر قصير بشارب رمادي، وهو يبتسم لمقابلته، ويغادر الرجال الذين يرتدون بزات وكانوا برفقتهما في الاتجاه المعاكس.

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وفي صور التبادل التي تبدو وكأنها من وثائق الحرب الباردة، تظهر اللاعبة الرياضية بشعرها مقصوصًا من دون ضفائرها الطويلة المعتادة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، صرح في خطاب مقتضب في البيت الأبيض، «قبل لحظات قليلة تحدثت مع بريتني غراينر.. إنها بأمان.. إنها على متن طائرة وفي طريقها إلى الولايات المتحدة»، مؤكدا أن «معنوياتها جيدة رغم الصدمة» التي تعرضت لها.

من جهتها، أكدت عائلة غراينر، في بيان، «نود أن نعرب عن خالص امتناننا للرئيس بايدن وإدارته على عملهم الدؤوب في إعادة بريتني إلى الوطن».

وأوقِفت اللاعبة الحائزة مرتين ميدالية ذهبية في الأولمبياد والناشطة في مجال حقوق المثليين، في مطار موسكو في فبراير وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات في أغسطس، لحيازتها عبوات آلة تدخين إلكترونية تحوي كمية صغيرة من زيت القنّب.

أما بوت الذي اتهم بتسليح المسلحين في عدد من أعنف النزاعات في العالم، فقد اعتُقل في عملية أميركية في تايلاند في 2008، وسُلّم إلى الولايات المتحدة وحكِم عليه عام 2012 بالسجن 25 عاما.

تبادل الأسرى «لم ينه» الأزمة

وأكد الكرملين الجمعة، أن تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وروسيا لم «ينه الأزمة» بين البلدين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «كانت هذه المفاوضات تتعلق بعملية التبادل فقط، ومن غير الصحيح على الأرجح التوصل إلى استنتاجات افتراضية تقول إنها ستكون خطوة نحو مخرج من الأزمة التي تمر بها علاقاتنا الثنائية حاليًا».

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع شبكة الإعلام الروسية إزفستيا، «علاقاتنا الثنائية لا تزال في حالة يرثى لها»، معتبرا أن «النتيجة الرئيسية» لهذا التبادل الذي جرى «هو أن المواطن الروسي الذي كان سجينًا لمدة 14 عامًا لدى الأميركيين بشكل غير قانوني إطلاقا تمكن من العودة إلى البلاد».

وكان مسؤول أميركي كبير، أكد الخميس أن المحادثات مع موسكو كانت «محددة جداً» و«مركزة جداً»، والولايات المتحدة أطلعت أوكرانيا وحلفاء آخرين على ذلك.

وقال رداً على سؤال بشأن إمكانية كسر الجليد على نطاق أوسع في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، «أبلغنا شركاء رئيسيين بينهم الأوكرانيون بهذه النتائج لكي يفهموا أيضًا أنها لم تتمحور سوى حول شيء واحد فقط»، وهو الأميركيون المحتجزون في روسيا.

خيبة أمل ويلان

وبقي أميركي آخر محتجزا في روسيا، هو الجندي السابق بول ويلان. وقال بايدن، «حتى لو فشلنا في تأمين الإفراج عن بول، لن نستسلم أبدًا».

وفي اتصال هاتفي مع شبكة «سي إن إن»، من معسكره العقابي في روسيا، قال بول ويلان إنه «يشعر بخيبة أمل شديدة»، مضيفا «لا أفهم لماذا ما زلت هنا».

وأكدت عائلته في بيان، أنها «سعيدة» بالإفراج عن غراينر لكنها «ما زالت مصدومة» بنبأ بقاء ويلان في السجن في روسيا.

وويلان اعتقل في ديسمبر 2018، في روسيا وحكم عليه بالسجن 16 عاما، بعد إدانته بـ«التجسس»، وهي إدانة ندد بها باعتبارها ملفقة من الصفر.