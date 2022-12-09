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«من حلم.. إلى مشروع فاشل».. معاناة مئات المسرّحين في مشروع غولف ترامب بإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 01:09 مساء
«من حلم.. إلى مشروع فاشل».. معاناة مئات المسرّحين في مشروع غولف ترامب بإندونيسيا
لقطة جوية أُخذت في الأول من أيلول/سبتمبر 2022 تُظهر الحفرة السابعة من نادي الغولف لترامب الدولي والإقامة والتي حُوّلت إلى مقهى في تاناه لوت في بالي الاندونيسية, لقطة جوية أُخذت في الأول من سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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في ممرات ملعب للغولف مقفر على جزيرة بالي، تنتشر زجاجات جعة فارغة وكراسٍ بلاستيكية مكسورة في ما كان منتجعًا سياحيًا أراده الرئيس الأميركي السابق الملياردير دونالد ترامب «مشروع أحلامه»، قبل أن يفشل ويُسرّح منه مئات العمال الاندونيسيين.

قبل عشرة أعوام تقريبًا، وقّع ترامب صفقة يربط بموجبها اسمه بمنتجع «نيروانا غولف ريزورت» السياحي من فئة ستّ نجوم، وهو من أشهر نوادي الغولف في العالم، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكن اليوم، أصبح نادي الغولف هذا مساحة نَمَت فيها أعشاب ضارّة تُزاد إلى سلسلة المشاريع الفاشلة لترامب الذي أدّى إفلاس ستّ كازينوهات وفنادق تابعة له إلى ديون بمليارات الدولارات وأضرار لآلاف الأشخاص.

وتقول ديتا دوي (26 عامًا) التي كانت مسؤولة عن مرافقة لاعبي الغولف مع معداتهم، قبل أن تُضطر للعمل نادلة بانتظار مشروع ترامب الجديد الذي لم يرَ النور، «لم يكن هناك أي وضوح بشأن مستقبلنا.. سمعنا أنه سيُعاد توظيفنا لكن ذلك لم يحدث أبدًا».

وكانت «منظمة ترامب» ومجموعة «إم إن سي» الإندونيسية، قد أغلقتا المنتجع في العام 2017 وسرّحتا مئات العمّال بعدما أقامتا شراكة من أجل تغيير الهوية التجارية لمنتجع «نيروانا غولف ريزورت» المطلّ على المحيط الهندي.

وكان نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صرح خلال زيارة للعاصمة الاندونيسية جاكرتا في 2019، أن تجديد المنتجع هو «مشروع الأحلام»، وكان هذا المشروع الأول لترامب في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

حلم بعيد المنال
لكن صفقة ترامب لترخيص اسمه للمنتجع الجديد والمساعدة في تشغيله، والتي أُبرمت في العام 2015، تحولت إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للعمال الإندونيسيين.

وبعد خمس سنوات من تسريح الموظفين، هُدم الفندق وملاعب الغولف مقفرة، فيما يجول حارس أمن، وحده في عربة، لإبعاد السياح عن الموقع المهجور، الذي بات بعيدا كل البعد عن الصورة الفاخرة التي حافظ عليها ترامب لفترة طويلة في مشاريعه العقارية قبل أن يضع البيت الأبيض نصب عينيه.

لكن قطب العقارات الذي أعلن مؤخرًا أنه سيترشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية مجددًا في العام 2024، واجه إخفاقات كبيرة في مشاريعه، فقد شهدت مشاريع الفنادق والكازينوهات التابعة له إفلاسًا ستّ مرات بين 1991 و2009.

وكان أول مشروع واجه إفلاسا «ترامب تاج محل» في مدينة أتلانتيك سيتي في ولاية نيو جيرزي، في فشل هدّد ثروة ترامب الشخصية، وكان عليه أن يبيع يخته وطائرته الخاصة ونصف أسهمه من أجل تغطية بعض ديون الكازينو.

تأجيل «لأسباب مالية»
وتحدّث رئيس مجموعة «إم إن سي»، وشريك ترامب هاري تانويسوديبجو - الذي كان قد اشترى منتجع «نيروانا» في العام 2013 - عن تأجيل إنجاز المشروع الجديد بسبب تراجع المداخيل خلال جائحة كوفيد-19، غير أن الشوائب في تنفيذ المشروع كانت قد بدأت تظهر قبل تفشي الفيروس.

ورفض مدير قسم العقارات في مجموعة «إم إن سي»، إدوين دارماسيتياوان، تحديد عدد العمال الإندونيسيين الذين طُردوا تعسفيًا عندما توقف العمل في المشروع.

وقال إن التأجيل يعود «لأسباب مالية»، مؤكّدًا أمله في تطوير المشروع خلال عامَين، على الرغم من عدم بدء العمل بعد، موضحا لوكالة «فرانس برس»، «لا أعتبر أن هذا المشروع فاشل إنّما مؤجّل».

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تابع «لدينا مشروع آخر في (مدينة) ليدو نركّز عليه حاليًا»، مشيرا غلى مشروع منتجع ضخم في ليدو الواقعة جنوب جاكرتا.

وأثار هذا المشروع في جاوا الغربية الذي سيضمّ نادي غولف لترامب ومنتجعًا سياحيًا، جدلًا حول أنباء عن قيام عمّال بناء إخراج قبور أجداد إسلامية بدون إذن السكان المحليين.

ولم تردّ «مؤسسة ترامب»، على طلب التعليق على المنتجع السياحي في بالي، فيما خسر العديد من العمّال في بالي فرص عمل بسبب قرار أصحاب المليارات بعدم تحريك المشروع.

وبينما نال موظفون في الفندق تعويضات مالية بعد تسريحهم، لم يتلقّ نحو 150 من المرافقين للاعبي الغولف - وهم متعاقدون موقتون - أي أموال حين صُرفوا فجأة.

وتقول دوي «كان الوضع صعبًا.. الفترة التي خسرت فيها وظيفتي كانت صعبة.. شعر كثر بالغضب».

وكانت تتقاضى الشابة أجرًا شهريًا يبلغ 1,3 مليون روبية (86 دولارًا)، غير أن الإكراميات من لاعبي الغولف الأثرياء كانت تجعلها تكسب ما يصل إلى 15 مليون روبية شهريًا.. أمّا في وظيفتها الجديدة كنادلة، فتتقاضى نفس الراتب لكنها لا تحصل على إكراميات.

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