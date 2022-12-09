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اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 10:59 صباحا
اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات
صورة نشرها الديوان الملكي السعودي للرئيس الصيني شي جينبينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، 8 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، مع قادة عرب في السعودية في قمتين، وصفتا بأنهما «معلم»، في تاريخ العلاقات الصينية-العربية والعلاقات الصينية- الخليجية.

وتأتي هذه اللقاءات في ثالث وآخر أيام زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى السعودية للمرة الأولى منذ 2016، وثالث رحلة له إلى الخارج منذ دفعت جائحة كوفيد-19 الصين إلى إغلاق حدودها والشروع في سلسلة من عمليات الإغلاق، مما أضر باقتصادها العملاق، وفق وكالة «فرانس برس».

والتقى شي الخميس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووقعا بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين»، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، واتفقا كذلك على عقد اجتماع لقادة الدولتين كل عامين.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الصيني الجمعة، في قمتين واحدة خليجية-صينية، والثانية عربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقادة آخرون الخميس إلى الرياض، كذلك سيحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش حضورهما.

«معلم في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية والصينية الخليجية»
وقال الرئيس الصيني، حسبما نقل عنه الإعلام الرسمي الصيني، إن بلاده تتطلع إلى «بذل جهود مشتركة مع الجانب السعودي والدول العربية، لتصبح القمتان حدثين كبيرين كمعلم في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية والصينية الخليجية، يسهمان في الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والصينية الخليجية إلى مستوى جديد».

وتعمل الصين أكبر مستهلك للنفط السعودي، على تعزيز علاقاتها التجارية والسياسية مع منطقة تعتمد منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة في الحماية العسكرية، لكنها أعربت عن مخاوفها من تراجع الوجود الأميركي.

 اتفاقيات تجارة مهمة
لم يعلن عن تفاصيل كثيرة حول اجتماعي الجمعة، لكنهما قد يشكلان فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الست التي بدأت في 2004.

ويقول روبرت موجيلنيكي من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن «الصين سترغب في إنهاء المفاوضات التي طال أمدها، حيث تشكل اتفاقات التجارة الحرة مع تكتلات تجارية ضخمة مسألة هيبة لبكين».

وأضاف «الأمر ليس بهذه البساطة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تبدو مهتمة أكثر بتقديم العلاقات الثنائية، وتشارك بدرجات متفاوتة بمنافسة اقتصادية إقليمية مع الدول الأعضاء المجاورة لها».

وسيشكل تحقيق اختراق في اتفاق التجارة خطوة ستساعد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، في تنويع الاقتصاد في توافق مع «رؤية 2030» الإصلاحية التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

- شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الزيارة تشهد توقيع اتفاقيات بنحو 29,3 مليار دولار في مجالات عدة، في وقت تريد فيه الصين تعزيز اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا.

ولكن موجيلنيكي، أشار إلى أن أهمية هذه الإعلانات ستتوضح في حال تجاوزت مرحلة التعهدات، مضيفا «عندما يتعلق الأمر بعلاقات الصين الثنائية مع الخليج والشرق الأوسط، يجب أن يتذكر الجميع أن توقيع مذكرات التفاهم والتعهد بالقيام باستثمارات أسهل بكثير من الالتزام برأس المال».

نفوذ الصين المتنامي في العالم
وكان البيت الأبيض حذر من «النفوذ الذي تحاول الصين تنميته حول العالم»، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين، الأربعاء، «نحن مدركون للنفوذ الذي تحاول الصين توسيعه حول العالم»، مضيفا أن «الشرق الأوسط هو بالتأكيد من هذه المناطق التي يرغبون في تعميق مستوى نفوذهم فيها».

وتابع «نعتقد أن العديد من الأمور التي يسعون إليها، وطريقة سعيهم إليها، لا تتلاءم مع الحفاظ على النظام الدولي الذي تحكمه قواعد» محددة.

وأوضح كيربي «لا نطلب من الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، لكن كما قال الرئيس مرّات عدّة، نعتقد أن الولايات المتحدة هي بالتأكيد في وضع يتيح لها القيادة في إطار هذه المنافسة الاستراتيجية».

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