  • Alwasat News
Atwasat

قتيل في حريق ضاحية موسكو والسلطات ترجح فرضية عمل إجرامي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 10:40 صباحا
قتيل في حريق ضاحية موسكو والسلطات ترجح فرضية عمل إجرامي
حريق هائل اندلع فى مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو, 8 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل شخص في الحريق الهائل الذى اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو، فيما تشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق نجم عن عمل «إجرامي» كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وكانت وزارة الحالات الطارئة الروسية، أعلنت الجمعة أن «فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة سبعة آلاف متر مربع»، اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو، لكنها لم تؤكد معلومات أوردتها وسائل الإعلام الروسية عن سقوط قتيل، بحسب وكالة «فرانس برس».

واشتعلت النيران فى مركز التسوق «ميغا خيمكي»، في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية، على بعد سبعة كيلومترات عن مطار شيريميتييفو الدولي.

وأوضحت الوزارة على تطبيق إنستغرام «بسبب انهيار السقف، امتد الحريق على الفور في منطقة واسعة»، مشيرة إلى الصعوبة التي تواجهها فرق الإطفاء في العمل.

عمل إجرامي هو «أحد التفسيرات الرئيسية»
وبعيد ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر في إدارة الطوارئ لم تحددها، أن السلطات تشتبه بأن الحريق نجم عن عمل «إجرامي».

وذكرت وكالة «انترفاكس» أن فرضية «أعمال متعمدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة»، بينما قالت وكالة «سبوتنيك»، إن عملا إجراميا هو «أحد التفسيرات الرئيسية» لهذا الحريق.

- إدارة الطوارئ تشتبه بأن الحريق في ضاحية موسكو عمل «إجرامي»

وقالت وكالات الأنباء الحكومية بعد ذلك، إن سبب الحريق قد يكون مخالفة لمعايير السلامة.

وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حريق هائل وأناس يفرون من مبنى تشتعل فيه النيران باتجاه موقف للسيارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران

حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين

شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين
وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت

وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت
الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب

الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب
ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)

ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال

شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها

سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)

الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد
رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول فيكتور بوت إلى روسيا بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل مع واشنطن
وصول فيكتور بوت إلى روسيا بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل مع واشنطن
واشنطن تندد بإعدام معارض أدين في إطار الاحتجاجات الإيرانية
واشنطن تندد بإعدام معارض أدين في إطار الاحتجاجات الإيرانية
«فرانس برس»: برلين تستدعي السفير الإيراني بعد إعدام معارض
«فرانس برس»: برلين تستدعي السفير الإيراني بعد إعدام معارض
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
المزيد
قتيل في حريق ضاحية موسكو والسلطات ترجح فرضية عمل إجرامي
قتيل في حريق ضاحية موسكو والسلطات ترجح فرضية عمل إجرامي...
بايدن يشيد بتبني الكونغرس الأميركي قانونا يحمي زواج المثليين
بايدن يشيد بتبني الكونغرس الأميركي قانونا يحمي زواج المثليين...
إدارة الطوارئ تشتبه بأن الحريق في ضاحية موسكو عمل «إجرامي»
إدارة الطوارئ تشتبه بأن الحريق في ضاحية موسكو عمل «إجرامي»...
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران...
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط