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إدارة الطوارئ تشتبه بأن الحريق في ضاحية موسكو عمل «إجرامي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 09:39 صباحا
إدارة الطوارئ تشتبه بأن الحريق في ضاحية موسكو عمل «إجرامي»
حريق هائل اندلع فى مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو, 8 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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تشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذى اندلع ليل الخميس الجمعة، فى مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو نجم عن عمل «إجرامي»، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وكالة «انترفاكس»، نقلا عن مصدر لم تحدده، أن فرضية «أعمال متعمدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة»، بينما ذكرت وكالة «سبوتنيك» أن عملا إجراميا هو «أحد التفسيرات الرئيسية» لهذا الحريق الذي اندلع في مركز التسوق «ميغا خيمكي» في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية، بحسب «وكالة فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الطوارئ الروسية، أن فرق الإطفاء تكافح حريقًا ممتدا على مساحة «سبعة آلاف متر مربع»، والذي اندلع في المركز التجاري.

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