«فرانس برس»: برلين تستدعي السفير الإيراني بعد إعدام معارض

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين، الخميس، بعد تنفيذ طهران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرب من الوزارة.

ولم تَرِد أي معلومات متعلقة بهذا الاستدعاء. لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك كتبت في وقت سابق من اليوم نفسه على تويتر إن «ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له».

وقالت الوزيرة عبر «تويتر»، إن هذا الرجل محسن شكاري «حوكم وأُعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتفق مع النظام»، مضيفة: «لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية».